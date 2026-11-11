Giá xăng dầu hôm nay (11-11): Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 10-11, giá dầu Brent giảm 1,08 USD, tương đương 1,2%, xuống còn 91,49 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 81 cent, tương đương 0,9%, xuống còn 86,04 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 31-8.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá dầu là những tín hiệu cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, ông đã nói với các đồng minh thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) rằng, các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân của Mỹ đang phát huy hiệu quả, qua đó Tổng thống Mỹ Donald Trump không cần triển khai thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Rubio đưa ra nhận xét này tại cuộc họp Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), gồm Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Italy, Canada, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng vào thứ Ba. Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, ngày 9-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông dự định tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhắm vào Iran, sau khi nhận được lời kêu gọi từ các lãnh đạo trong khu vực, trong đó có Thủ tướng Qatar.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade, nhận định: “Thị trường lúc này vẫn tập trung vào thái độ ôn hòa hơn của Mỹ đối với Iran kể từ sau cuộc bầu cử giữa kỳ”.

Dù các vụ tấn công tàu thuyền xung quanh eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, chúng chưa nghiêm trọng đến mức đẩy chi phí rủi ro mới vào giá dầu, ông Tim Waterer cho biết thêm.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ cũng tạo sức ép giảm giá. Theo số liệu do Chính phủ Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10 tăng cao hơn mức dự báo. Diễn biến này khiến giới đầu tư nhận định khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, trong cuộc họp tháng 12-2026.

Việc Fed tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát có thể đẩy chi phí vay vốn lên cao, làm chậm đà tăng trưởng kinh tế và thu hẹp nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ. Cùng với đó, giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông cũng khiến người tiêu dùng trên thế giới có xu hướng cắt giảm mức sử dụng dầu.

Theo báo cáo triển vọng mới nhất, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm từ mức kỷ lục 104,4 triệu thùng/ngày trong năm 2025 xuống còn 102,4 triệu thùng/ngày vào năm 2026.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11-11 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ ngày 5-11, giá xăng, dầu các loại trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 700 đồng/lít và dầu mazut là 500 đồng/kg.