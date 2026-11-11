Tổng Giám đốc Novaland thu về hơn 100 tỷ đồng sau thương vụ bán hơn 10 triệu cổ phiếu

Ông Dương Văn Bắc, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL), vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Cụ thể, trong hai ngày 2/11 và 3/11, ông Bắc đã bán thành công hơn 10,6 triệu cổ phiếu NVL theo phương thức thỏa thuận, tương đương 0,442% vốn điều lệ. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của vị lãnh đạo này tại Novaland giảm còn 0,215%, tương ứng gần 5,2 triệu cổ phiếu.

Trong cùng hai phiên giao dịch trên, NVL ghi nhận gần 16,1 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị khoảng 162 tỷ đồng. Phần lớn khối lượng này đến từ giao dịch của ông Bắc, với giá thỏa thuận bình quân 10.073 đồng/cổ phiếu. Ước tính, vị Tổng Giám đốc thu về hơn 107 tỷ đồng từ thương vụ.

Ở một diễn biến khác, bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland, và CTCP NovaGroup đang đăng ký bán tổng cộng hơn 9,4 triệu cổ phiếu NVL.

Theo thông tin công bố từ Novaland, bà Sương đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu nhằm cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 5/11 đến 26/11.

Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu NVL do bà Sương nắm giữ sẽ giảm từ gần 52 triệu đơn vị, tương đương 2,2% vốn điều lệ, xuống khoảng 46 triệu đơn vị, tương ứng 1,9%.

Trước đó, bà Sương cũng đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL nhưng không thực hiện được giao dịch nào do thay đổi thời gian thực hiện. Vì vậy, lượng cổ phiếu sở hữu của bà không thay đổi sau đợt đăng ký này.

Cùng thời điểm, NovaGroup, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Novaland, đăng ký bán hơn 3,1 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 5/11 đến 4/12, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu tổ chức này nắm giữ sẽ giảm từ khoảng 527 triệu đơn vị, tương đương 21,9% vốn, xuống còn 524 triệu đơn vị, tương ứng 21,8%.

Trước đợt đăng ký mới, NovaGroup đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 780.000 cổ phiếu NVL trong giai đoạn 28 - 30/10.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 10/11, cổ phiếu NVL dừng ở mức 10.850 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 34.769 tỷ đồng. Đây là phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của mã này. Nhà đầu tư nước ngoài cũng có phiên mua ròng thứ năm liên tiếp, với giá trị hơn 101 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu NVL trong vòng ba năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, tại buổi gặp mặt nhà đầu tư ngày 7/11, lãnh đạo Novaland đã thông tin về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và tiến độ bàn giao tại các dự án đang phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Hân, Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư Novaland, tổng doanh thu dự án trong giai đoạn này dự kiến đạt 516.829 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận dự án ước đạt 188.313 tỷ đồng.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở danh mục 4 cụm dự án gồm khu vực trung tâm TP HCM với các dự án Victoria Village, The Grand Manhattan và The Park Avenue; Aqua City; NovaWorld Ho Tram và NovaWorld Phan Thiet.

Trong đó, NovaWorld Phan Thiet được kỳ vọng đóng góp doanh thu lớn nhất với 221.540 tỷ đồng, chiếm khoảng 43% tổng doanh thu dự kiến. Aqua City đứng thứ hai với gần 219.000 tỷ đồng, tương đương hơn 42%. Hai cụm dự án trung tâm TP HCM và NovaWorld Ho Tram lần lượt được kỳ vọng mang về hơn 48.000 tỷ đồng và hơn 28.200 tỷ đồng.

Xét về lợi nhuận dự án, Aqua City dự kiến đóng góp lớn nhất với hơn 88.000 tỷ đồng, tiếp đến là NovaWorld Phan Thiet với hơn 73.300 tỷ đồng. Hai cụm dự án trung tâm TP HCM và NovaWorld Ho Tram lần lượt đóng góp hơn 14.700 tỷ đồng và hơn 12.000 tỷ đồng.

Với tiến độ ghi nhận, Novaland dự kiến doanh thu dự án năm 2026 đạt khoảng 12.300 tỷ đồng, tăng lên 49.700 tỷ đồng vào năm 2027 và hơn 118.600 tỷ đồng trong năm 2028. Năm 2029 được xác định là thời điểm doanh thu đạt mức cao nhất, với hơn 205.000 tỷ đồng, trước khi giảm còn 130.900 tỷ đồng vào năm 2030.

Lợi nhuận dự án cũng được dự kiến tăng theo tiến độ triển khai. Chỉ tiêu này lần lượt đạt 3.945 tỷ đồng trong năm 2026, hơn 17.500 tỷ đồng năm 2027 và khoảng 38.900 tỷ đồng năm 2028. Sang năm 2029, lợi nhuận dự án dự kiến vượt 79.000 tỷ đồng, sau đó giảm về 49.000 tỷ đồng vào năm 2030.