Sản lượng dầu thô của Mỹ lập kỷ lục năm thứ tư liên tiếp

Tháp khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến đạt mức cao kỷ lục năm thứ tư liên tiếp trong năm 2026, đồng thời tiếp tục tăng trong năm 2027, theo dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 10/11.

Theo EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2026 ước đạt trung bình 13,9 triệu thùng/ngày, tăng so với mức 13,7 triệu thùng/ngày của năm 2025. Sản lượng dự kiến tiếp tục tăng lên 14,3 triệu thùng/ngày trong năm 2027.

Về giá cả, EIA dự báo giá dầu Brent bình quân đạt 97 USD/thùng trong năm 2026, trước khi giảm xuống còn 86 USD/thùng vào năm 2027.

Cơ quan này cho biết giá dầu đã tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 10 do lượng dầu tồn kho toàn cầu suy giảm, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư, năng lực vận tải bị hạn chế và chi phí vận chuyển gia tăng, khiến nguồn cung trên thị trường thắt chặt.

Tuy nhiên, giá dầu được dự báo sẽ giảm trở lại vào cuối năm 2027 khi phần lớn sản lượng dầu của các nước Trung Đông, ngoại trừ Iran, phục hồi về mức trước chiến tranh, đồng thời các kho dự trữ đã suy giảm được bổ sung.

Trong khi đó, chênh lệch lớn giữa giá dầu Brent và dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này.

Kết hợp với hoạt động lọc dầu ở mức cao, xu hướng trên khiến lượng dầu tồn kho trong nước giảm xuống còn khoảng 410 triệu thùng vào cuối tháng 10, mức thấp nhất trong 12 năm đối với cùng thời điểm trong năm.

EIA dự báo lượng dầu tồn kho của Mỹ sẽ dần phục hồi trong năm 2027 nhờ sản lượng khai thác tiếp tục tăng và chênh lệch giá giữa dầu Brent với WTI thu hẹp, qua đó làm giảm động lực xuất khẩu.

Đối với thị trường nhiên liệu, EIA dự báo giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ trong năm 2027 sẽ đạt trung bình 5,03 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), cao hơn mức dự báo trước đó là 4,49 USD/gallon.

Giá xăng bán lẻ cũng được dự báo tăng lên trung bình 3,73 USD/gallon, so với mức dự báo trước đó là 3,56 USD/gallon.

Những dự báo trên cho thấy Mỹ tiếp tục củng cố vị thế là một trong những trung tâm sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, trong khi diễn biến nguồn cung tại Trung Đông, hoạt động vận tải biển và mức dự trữ toàn cầu vẫn là những yếu tố quan trọng chi phối triển vọng giá năng lượng trong thời gian tới./.