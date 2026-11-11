Tây Giang đào tạo nghề du lịch cho 101 lao động địa phương

Với thời gian đào tạo 3 tháng, trong quá trình học, các học viên được trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề. Nội dung học tập trung vào kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ phục vụ buồng phòng và những yêu cầu cơ bản trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng.

Chương trình đào tạo hướng đến giúp người lao động tiếp cận các kỹ năng nghề phù hợp với nhu cầu thực tế, từng bước nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch. Đây cũng là hướng đào tạo có thể giúp người dân tận dụng lợi thế địa phương để tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng, phát triển sinh kế và cải thiện thu nhập.

Lãnh đạo UBND xã Tây Giang yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm nội dung giảng dạy gắn với thực tiễn và nhu cầu sử dụng lao động. Qua đó, tạo điều kiện để học viên vận dụng kiến thức, kỹ năng sau khi hoàn thành khóa học, từng bước tiếp cận thị trường lao động, có việc làm và thu nhập ổn định.

Việc tổ chức các lớp đào tạo nghề du lịch góp phần nâng cao kỹ năng cho lao động nông thôn, đồng thời mở thêm hướng phát triển sinh kế tại chỗ. Về lâu dài, đây là một trong những giải pháp giúp địa phương chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch, gắn khai thác tiềm năng văn hóa, cảnh quan thiên nhiên với tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.