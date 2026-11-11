Điểm lại thông tin kinh tế ngày 10/11

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Thị trường ngoại tệ phiên 10/11, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.600 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên đầu tuần.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 24.370 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Trong khi đó, giá bán USD được niêm yết ở mức 26.830 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.605 VND/USD, tăng 58 đồng so với phiên 9/11.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do giảm 86 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 25.750 VND/USD và 25.860 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 10/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,10 - 0,20 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống ngoại trừ đi ngang ở kỳ hạn 2 tuần so với phiên đầu tuần, giao dịch tại: qua đêm 4,40%; 1 tuần 4,80%; 2 tuần 5,10% và 1 tháng 5,40%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng USD giảm 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm trong khi tăng 0,01 - 0,05 điểm phần trăm ở các kỳ hạn còn lại; giao dịch tại: qua đêm 3,84%; 1 tuần 3,91%; 2 tuần 3,93%, 1 tháng 4,08.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp biến động trái chiều, chốt phiên ở mức: 3 năm 3,72%; 5 năm 4,27%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,46%; 15 năm 4,57%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày và 91 ngày, 2.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 14 ngày và 35 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%. Có 2.716,63 tỷ đồng trúng thầu ở 2 kỳ hạn 14 ngày và 35 ngày, các kỳ hạn còn lại không có khối lượng trúng thầu. Có 12.077,61 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, NHNN hút ròng 9.360,98 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 115.500,61 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán phiên hôm qua diễn biến tích cực, thanh khoản được cải thiện. Kết phiên, VN-Index tăng mạnh 28,75 điểm (+1,68%) lên mức 1.743,07 điểm; HNX-Index thêm 1,02 điểm (+0,40%) đạt 256,26 điểm; UPCoM-Index lùi 0,04 điểm (-0,03%) còn 121,41 điểm. Thanh khoản thị trường tăng với giá trị giao dịch đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 820 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Ngày 9/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2027 là 3.334.338 tỷ đồng, tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Trong đó, thu ngân sách trung ương là 1.775.593 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là 1.558.745 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách nhà nước được quyết định ở mức 4.073.935 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách nhà nước là 2.364.411 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương là 1.709.524 tỷ đồng.

Nghị quyết xác định mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2027 là 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách nhà nước là 588.818 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 150.779 tỷ đồng, tương đương 0,9% GDP.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 1.279.717 tỷ đồng.

Tin quốc tế

Lạm phát Mỹ tăng vượt kỳ vọng. Hôm qua, Văn phòng Thống kê Lao động Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nước này tăng 0,4% so với thán trước trong tháng 10, thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng trước đó nhưng cao hơn dự báo với mức 0,3%.

Tháng 10, CPI lõi tăng 0,3% so với thán trước bằng với mức tăng của tháng 9 và cũng cao hơn dự báo 0,2%. Đóng góp vào mức tăng chung là nhóm năng lượng tăng 0,7%, riêng giá xăng tăng 1,0%, thực phẩm tăng 0,5%, dịch vụ vận tải tăng mạnh 0,8%, chi phí nhà ở (chiếm tỷ trọng lớn trong CPI) tiếp tục tăng 0,3%.

Số liệu lạm phát cao hơn dự báo khiến một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), như Thống đốc Christopher Waller, cân nhắc khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong kỳ họp tháng 12 tới thay vì mức 25 đcb như kỳ vọng của thị trường.

Thặng dư cán cân thương mại hàng hóa của Trung Quốc thu hẹp nhẹ. Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, cán cân thương mại của nước này thu hẹp xuống mức thặng dư 105,28 tỷ USD trong tháng 10, thấp hơn so với kỳ vọng 126,50 tỷ USD và giảm so với mức thặng dư 133,53 tỷ USD của tháng 9.

Sự thu hẹp của cán cân thương mại một phần xuất phát từ đà tăng gần đây của đồng nhân dân tệ, khi đồng tiền này chạm mức cao nhất trong hơn bốn năm vào tháng 10, sau một loạt các mức tỷ giá tham chiếu mạnh do Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) ấn định. Nhập khẩu tăng vọt 41,6% so với cùng kỳ trong tháng 10, vượt kỳ vọng 32%, cũng là yếu tố kéo giảm cán cân thương mại của Trung Quốc, trong bối cảnh nhu cầu trong nước đối với các vật liệu phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng cao.

Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc cũng vượt kỳ vọng trong tháng 10, với mức tăng 35,2% so với cùng kỳ, cao hơn so với dự báo 33,5%. Lũy kế 10 tháng năm 2026, thặng dư thương mại Trung Quốc đạt 1.040 tỷ USD.