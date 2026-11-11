Tiếp sức cho người lao động quay lại thị trường

Lớp học trang điểm do Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp Trường Trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt tổ chức cho người lao động. Ảnh: XUÂN HẬU

Nhiều nỗi băn khoăn

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố đã tham mưu Sở Nội vụ ban hành 24.090 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, với số tiền chi trả theo quyết định hơn 594,5 tỷ đồng.

Với không ít người, trợ cấp thất nghiệp giúp giải quyết khó khăn trước mắt nhưng chưa thể thay thế nguồn thu nhập ổn định. Việc làm thế nào để quay lại thị trường lao động, có công việc phù hợp với năng lực và điều kiện sức khỏe mới là bài toán lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Thảo (39 tuổi, trú phường Điện Bàn Đông) nghỉ việc hơn 1 tháng qua vì doanh nghiệp giảm đơn hàng. Hiện tại, tiền trợ cấp thất nghiệp giúp chị trang trải chi phí sinh hoạt gia đình trong thời gian chờ tìm công việc mới.

Tuy nhiên, ở độ tuổi trung niên, sức khỏe giảm sút, trong khi tay nghề chủ yếu là may, chị lo quá trình tìm việc sẽ còn dài, nhất là khi chưa xác định được hướng chuyển đổi nghề phù hợp.

Với anh Đoàn Văn Hiếu (45 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn), sau vụ tai nạn giao thông, sức khỏe suy giảm khiến anh không còn đáp ứng được vị trí việc làm hiện tại. Mong muốn của anh là sau khi nghỉ việc có cơ hội được đào tạo, học một công việc phù hợp với sức khỏe để chuyển đổi ngành nghề, có thu nhập lo cho gia đình.

Với những người đã gắn bó lâu năm với một công việc, việc chuyển đổi sang ngành nghề mới không dễ dàng khi thiếu kỹ năng, kinh nghiệm và thông tin tuyển dụng.

Hiểu những băn khoăn của người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp song song với tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo nghề. Cán bộ tư vấn không chỉ hướng dẫn thủ tục mà còn cung cấp thông tin tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu khóa đào tạo phù hợp để người lao động có thêm lựa chọn.

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố phối hợp với Hướng nghiệp Á Âu tổ chức lớp dậy pha chế cho người lao động. Ảnh: XUÂN HẬU

Những hỗ trợ phù hợp

Bà Lê Thị Khánh Chi, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt cho biết, chương trình đào tạo hiện tập trung hỗ trợ đối tượng lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giúp họ vừa nhận trợ cấp vừa được tham gia học nghề.

Dù ban đầu nhiều người đăng ký học vì được miễn phí, nhưng thực tế các khóa học như chăm sóc da chuyên sâu hay trang điểm đã cung cấp kỹ năng thực tế để học viên có thể ra nghề, tự làm đẹp, kiếm tiền hằng ngày hoặc thậm chí khởi nghiệp.

Toàn bộ dụng cụ và học liệu đều được nhà trường chuẩn bị, học viên không phải tốn bất kỳ chi phí nào. Mỗi khóa học kéo dài khoảng 2,5 tháng, chủ yếu tập trung vào thực hành; phần lý thuyết chỉ chiếm 1-2 buổi đầu thông qua tài liệu hoặc học trực tuyến.

Mỗi lớp có quy mô dưới 30 học viên, riêng các buổi thực hành thường chỉ giữ ở mức 18-20 người nhằm bảo đảm chất lượng.

Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ) cho biết, đơn vị đã tích cực triển khai các hoạt động tư vấn, tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, việc làm, chính sách lao động, bảo hiểm thất nghiệp và chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí qua mạng xã hội, Facebook, Zalo OA, trang thông tin điện tử của Trung tâm và phối hợp gửi thông tin đến phường, xã. Người lao động, tổ chức đến giao dịch trực tiếp đều được tư vấn.

Qua đó, trung tâm đã tư vấn, định hướng nghề nghiệp, chính sách lao động, việc làm cho 15.115 lượt lao động; tư vấn 132.605 lượt lao động liên hệ giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Hoạt động kết nối việc làm cũng được triển khai với nhiều hình thức. Trung tâm còn xây dựng kế hoạch và tổ chức 77 phiên giao dịch việc làm định kỳ, 8 phiên giao dịch việc làm trực tuyến; phối hợp tổ chức 3 ngày hội việc làm tại các trường đại học; tổ chức và phối hợp tổ chức 56 ngày hội/sàn/phiên giao dịch việc làm tại 40 đơn vị, xã, phường để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Trung tâm giới thiệu việc làm cho 4.363 lượt lao động. Trong đó, giới thiệu việc làm trong nước cho 3.566 lượt lao động, giới thiệu việc làm thành công 578 lao động; giới thiệu việc làm ở nước ngoài qua Trung tâm Lao động ngoài nước và các doanh nghiệp dịch vụ cho 797 lượt lao động, giới thiệu việc làm thành công 54 lao động theo Chương trình EPS.

Đáng chú ý, Trung tâm hỗ trợ 1.495 lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, với số tiền chi đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề hơn 6,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, trung tâm tham mưu Sở Nội vụ trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 409/KH-UBND về thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động, thu hút lao động trong và ngoài nước, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030.

“Hỗ trợ người lao động trở lại thị trường lao động cần được thực hiện đồng bộ từ giải quyết chế độ, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng đến kết nối với doanh nghiệp. Khi các chính sách được triển khai sát nhu cầu, người lao động có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn, tìm được công việc phù hợp và ổn định cuộc sống. Quan trọng hơn, sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp người thất nghiệp sớm có việc làm mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố”, ông Trần Trung Kiên chia sẻ.