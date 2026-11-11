39 tuổi sở hữu 25 tỷ đồng nhà đất, 25 cây vàng, mẹ trẻ muốn nghỉ hưu sớm nhưng nặng trĩu nỗi lo nuôi 3 con

Ở tuổi 39, khi nhiều người vẫn đang miệt mài gây dựng sự nghiệp, một người mẹ ba con đã bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ hưu để có thêm thời gian chăm sóc bản thân và gia đình.

39 TUỔI ĐÃ MUỐN NGHỈ HƯU

Với tài sản nhà đất trị giá 25 tỷ đồng, vàng tích lũy cùng nguồn thu nhập cho thuê 50 triệu đồng mỗi tháng, chị tưởng như đã có nền tảng đủ vững vàng để nghỉ ngơi. Thế nhưng, phía sau những con số đáng kể ấy vẫn là nỗi lo về chi phí nuôi ba con nhỏ và những biến động tài chính trong tương lai.

“Chào mọi người, mình 39 tuổi đang nghỉ làm, chồng 45 tuổi. Gia đình có ba con gồm lớp 8, lớp 2 và bé nhỏ 1 tuổi.

Tài sản đang có ba căn nhà cho thuê tháng 50 triệu đồng. Chồng làm thêm một tháng 20 triệu đồng. Tài sản nhà đất 25 tỷ đồng, vàng 25 cây, không có tiền tiết kiệm.

Con học trường công. Chi phí gia đình một tháng 50 triệu đồng. Giờ nghỉ hưu có ổn không các bác? Muốn nghỉ ngơi có thời gian cho bản thân nhưng con cái còn nhỏ quá, sợ chi phí tăng không theo kịp”.

Bảng chi tiêu của gia đình

Từ những thông tin được chia sẻ, một ý kiến cho rằng việc đánh giá khả năng nghỉ hưu cần dựa trên kế hoạch tài chính dài hạn, thay vì chỉ nhìn vào tài sản hiện có.

“Giờ muốn biết thì chỉ có thể lên kế hoạch tài chính cho tới khi con học xong đại học thôi bạn. Giữa thu và chi, cân đối ra là có câu trả lời liền thôi. Tùy vào nhu cầu và mong muốn của gia đình bạn nữa. Nhưng nhìn sơ qua dòng tiền thì mình thấy khá căng”.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, một người khác nhấn mạnh tính ổn định của nguồn thu cho thuê nhà.

“Nếu nhà bác mà là chung cư mini thu tiền đều thì ổn, chứ cho thuê mặt đất/mặt bằng kinh doanh thì rất dễ gãy, năm nay kinh doanh khó khăn. Mất chỗ thuê nhà cái là nhà bác gãy ngay. 25 cây vàng thì cũng coi như tiền phòng thân nhỡ gia đình có biến thôi. Bây giờ em nghĩ hai bác nên cày để có khoảng 5 - 7 tỷ đồng, lúc đó nghỉ hưu sẽ yên tâm hơn. Với cả mình còn ba bạn, đi làm còn làm gương cho các con bác ạ”.

Có bình luận lại đi sâu vào bài toán thu chi thực tế. Với nguồn thu từ tiền thuê nhà gần như vừa đủ trang trải sinh hoạt, khoản thu nhập từ công việc của người chồng và số vàng tích lũy được xem là phần dự phòng khi có tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, để có thể nghỉ ngơi lâu dài mà không bị áp lực tài chính cần tính trước chi phí học hành và chăm sóc sức khỏe cho cả ba con đến tuổi trưởng thành.

“Vậy là tiền cho thuê bằng chi phí sinh hoạt. Như vậy tiền mặt sẵn có 20 triệu đồng (từ chồng) và 20 cây vàng. Trong trường hợp có vấn đề khẩn cấp, cần tiền thì bán vàng đi để xử lý. Tạm thời ổn.

Để yên tâm về tâm lý thì nên có kế hoạch đủ tiền học cho ba bạn và chi phí khám chữa bệnh phát sinh từ bây giờ cho đến khi cả ba con 22 tuổi. Nếu lấy bạn 1 tuổi làm mục tiêu thì cần kế hoạch từ 2027 - 2049. Lúc đó bạn đã 61 tuổi và chồng 67 tuổi”.

Không chỉ quan tâm đến nguồn thu, một ý kiến còn chú ý đến cách gia đình phân loại các khoản chi tiêu.

“Mục phát sinh chiếm đến hơn 48%. Nếu mục này là hàng tháng đều phát sinh thì mình nghĩ bạn nên xem lại và đưa nó vào thành mục cụ thể, chứ không thể để phát sinh tận gần 50% thế kia được”.

Cũng từ chi tiết khoản phát sinh lên tới 26,6 triệu đồng, một thành viên phân tích rằng con số chi tiêu 50 triệu đồng mỗi tháng có thể chưa phản ánh đầy đủ gánh nặng tài chính của gia đình.

“Trước khi tính chuyện nghỉ hưu, nên bóc tách khoản phát sinh 26,6 triệu đồng, chiếm tới 48,7% tổng chi trong bảng kê. Nếu phần lớn trong đó là chi cố định (học thêm, bảo hiểm, sửa nhà...) thì chi thực tế của gia đình cao hơn con số 50 triệu đồng/tháng đang dùng để tính, và bài toán nghỉ hưu sẽ sai ngay từ đầu. Ghi chép đúng một tháng, tách riêng từng khoản, rồi mới tính số tháng chi phí dự phòng cần có bằng tiền mặt.

Đồng thời, nên tách riêng quỹ dự phòng 12 tháng chi phí (khoảng 600 triệu đồng) để tiền mặt, vì hiện nhà mình chưa có tiền tiết kiệm mà thu nhập gần như chỉ dựa vào tiền thuê nhà, chỉ cần một căn trống vài tháng là hụt ngay”.

CHUẨN BỊ TÀI CHÍNH ĐỂ NGHỈ HƯU SỚM

Nghỉ hưu sớm là mục tiêu được nhiều người hướng đến, nhưng để hiện thực hóa kế hoạch này cần có sự chuẩn bị tài chính bài bản và lâu dài.

Trong đó, kiểm soát chi tiêu và gia tăng thu nhập là hai yếu tố quan trọng giúp rút ngắn thời gian tích lũy, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống sau khi nghỉ việc.

Trước hết, cần duy trì nguyên tắc chi tiêu thấp hơn thu nhập, tránh để các khoản mua sắm và tiêu dùng không cần thiết ảnh hưởng đến khả năng tích lũy. Việc lập ngân sách hàng tháng, theo dõi các khoản thu chi và chủ động cắt giảm những chi phí chưa thực sự cần thiết sẽ giúp tăng số tiền tiết kiệm, hạn chế nợ tiêu dùng và giảm áp lực tài chính về lâu dài.

Một trong những cách quản lý phổ biến là áp dụng quy tắc 50 – 30 – 20. Trong đó, 50% thu nhập dành cho các nhu cầu thiết yếu, 30% cho sở thích và nhu cầu cá nhân, còn 20% được sử dụng để tiết kiệm hoặc đầu tư. Bên cạnh đó, xây dựng lối sống tối giản, ưu tiên những nhu cầu thực sự cần thiết cũng là cách giúp cải thiện khả năng tích lũy.

Song song với việc kiểm soát chi tiêu, gia tăng thu nhập sẽ giúp quá trình chuẩn bị tài chính cho nghỉ hưu diễn ra nhanh hơn. Ngoài công việc chính, có thể tìm kiếm thêm nguồn thu từ làm thêm, kinh doanh trực tuyến hoặc phát triển kỹ năng chuyên môn để nâng cao cơ hội thăng tiến và cải thiện mức lương.

Một hướng đi khác là tận dụng tài sản hiện có để tạo thu nhập thụ động thông qua cho thuê nhà, đầu tư dài hạn hoặc khai thác bản quyền. Các khoản tiền kiếm thêm nên được ưu tiên dành cho tiết kiệm và tái đầu tư thay vì làm tăng mức chi tiêu thường xuyên. Khi được duy trì trong thời gian dài, lợi nhuận tái đầu tư có thể tiếp tục sinh lời, giúp tài sản tăng trưởng nhờ sức mạnh của lãi kép.

Việc xác định cụ thể số tiền cần có trước khi nghỉ hưu là cơ sở để xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Mức tài sản mục tiêu cần dựa trên nhu cầu sinh hoạt, thời gian dự kiến nghỉ hưu, khả năng tạo thu nhập thụ động và tốc độ lạm phát trong tương lai.

Các nguyên tắc như quy tắc 4% hay 25 lần chi tiêu hàng năm có thể được sử dụng để ước tính số tiền cần tích lũy nhưng cần điều chỉnh phù hợp với thời gian nghỉ hưu và mức độ an toàn mong muốn.