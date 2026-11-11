Con gái tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đăng ký bán 8,5 triệu cổ phiếu MSN

Bà Nguyễn Yến Linh, con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) Nguyễn Đăng Quang, vừa đăng ký bán toàn bộ gần 8,5 triệu cổ phiếu MSN đang sở hữu theo phương thức thỏa thuận, tương ứng 0,565 vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện vào ngày 13/11, nhằm thu xếp nguồn vốn đầu tư vào dự án kinh doanh cá nhân.

Về phía gia đình ông Nguyễn Đăng Quang, vị Chủ tịch Masan hiện chỉ sở hữu 18 cổ phiếu MSN. Trong khi đó, bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ ông Quang và là mẹ bà Linh, đang nắm giữ gần 50,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,35% vốn điều lệ.

Theo đó, tổng lượng cổ phiếu MSN do bà Linh và những người có liên quan nắm giữ dự kiến giảm từ gần 59,4 triệu xuống còn gần 50,9 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng thu hẹp từ 3,91% xuống 3,35% vốn điều lệ Masan.

Nguồn: MSN

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSN kết phiên ngày 10/11 ở mức 72.600 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, bà Linh có thể thu về khoảng 617 tỷ đồng nếu giao dịch thành công.

Ở một diễn biến khác, Masan vừa công bố quyết định bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao, có hiệu lực từ ngày 2/11/2026.

Cụ thể, ông David Tan Wei Ming được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn. Trước khi đảm nhận vị trí này, ông có hơn 7 năm tham gia HĐQT Masan với tư cách thành viên độc lập.

Ông David Tan sinh năm 1980, quốc tịch Singapore, có bằng cử nhân kinh tế và cử nhân nghệ thuật. Ông tham gia HĐQT Masan từ tháng 4/2019 và được tái bổ nhiệm vào tháng 4/2024, với nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trên cương vị mới, ông David Tan được giao phụ trách các sáng kiến chiến lược của Tập đoàn, tập trung vào ba lĩnh vực gồm đơn giản hóa cấu trúc tổ chức, xây dựng chiến lược phân bổ vốn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các thị trường ngoài Việt Nam.

Trước đó, HĐQT Masan đã chấp thuận đề nghị từ nhiệm của ông David Tan khỏi vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024 - 2029. Việc miễn nhiệm sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nhân sự thứ hai được bổ nhiệm là ông Rob Chang, giữ chức Giám đốc Nhân sự Tập đoàn. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Tại Masan, ông Rob Chang được giao phụ trách triển khai mô hình Bản sao số Nhân sự Masan (Masan HR Digital Twin). Đây là mô hình sử dụng dữ liệu để phản ánh hoạt động của tổ chức, từ từng vị trí, quy trình làm việc đến kết quả công việc, qua đó hỗ trợ cập nhật thông tin và theo dõi hiệu suất nhân sự theo thời gian thực, thay vì chủ yếu dựa vào các kỳ đánh giá định kỳ.

Theo Masan, mô hình này hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị tạo ra trên mỗi nhân sự, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động mà không phải gia tăng tương ứng các tầng nấc quản lý.