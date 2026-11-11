OCOP Thái Nguyên: Đánh thức giá trị nông sản, mở rộng thị trường

Chương trình OCOP đã từng bước thay đổi cách thức tổ chức sản xuất và tư duy phát triển sản phẩm. Trước đây, nhiều loại nông sản chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu hoặc sản phẩm thô, phụ thuộc vào mùa vụ và biến động giá cả.

Dù có chất lượng tốt, không ít sản phẩm vẫn chưa tạo được dấu ấn trên thị trường do thiếu thương hiệu, bao bì, nhãn mác và thông tin rõ ràng về nguồn gốc, quy trình sản xuất.

Hiện nay, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, hoàn thiện quy trình sản xuất đến thiết kế bao bì, xây dựng nhãn hiệu và quảng bá, các chủ thể ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng, tính đặc trưng và khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, mỗi sản phẩm được gắn với câu chuyện về vùng nguyên liệu, tập quán sản xuất, nghề truyền thống và nét văn hóa của địa phương.

Sản phẩm nấm của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Phú Gia đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao quốc gia.

Tiềm năng nông nghiệp phong phú cùng hệ thống hợp tác xã và làng nghề truyền thống là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển sản phẩm thế mạnh. Toàn tỉnh hiện có 1.007 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 288 làng nghề truyền thống. Đây là nguồn lực quan trọng để khai thác lợi thế từng vùng, phát triển sản phẩm đặc trưng và tạo thêm sinh kế cho người dân nông thôn.

Đến nay, toàn tỉnh có 598 sản phẩm OCOP, trong đó 13 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Những con số này phản ánh sự tham gia ngày càng tích cực của các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất trong hành trình nâng tầm nông sản địa phương.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh phát huy lợi thế nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Việc chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chí OCOP giúp các hợp tác xã nâng cao năng lực quản trị, đổi mới tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị, tạo đà để nông sản Thái Nguyên đứng vững trên thị trường”.

Cùng với nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, hoạt động xúc tiến thương mại ngày càng được chú trọng. Thông qua các hoạt động trưng bày, quảng bá và kết nối trực tiếp, sản phẩm OCOP có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, hệ thống phân phối và các sàn thương mại điện tử.

Không chỉ giới thiệu hàng hóa, đây còn là dịp để các chủ thể chia sẻ về quy trình sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu và những giá trị riêng làm nên thương hiệu sản phẩm.

Để OCOP phát triển bền vững, hoạt động quảng bá cần được triển khai thường xuyên, đa dạng về hình thức và gắn với những trải nghiệm thực tế. Bên cạnh thông tin trên bao bì, các địa phương, chủ thể sản xuất có thể đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm thông qua tham quan vùng nguyên liệu, trải nghiệm quy trình chế biến, tìm hiểu nghề truyền thống, trưng bày tại các điểm du lịch và quảng bá trên môi trường số.

Các sản phẩm OCOP được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh kết nối, tiêu thụ sản phẩm.

Hướng đi này không chỉ giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về giá trị sản phẩm mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch. Từ những vùng chè, làng nghề truyền thống đến các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mỗi trải nghiệm đều có thể trở thành cầu nối đưa hình ảnh Thái Nguyên đến gần hơn với du khách và bạn bè trong, ngoài tỉnh.

Khi được đầu tư bài bản từ chất lượng, thương hiệu đến phương thức quảng bá, mỗi sản phẩm OCOP mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa địa phương. Phát huy tốt giá trị ấy sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những nét riêng của các vùng quê Thái Nguyên.