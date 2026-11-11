Giá xăng dầu trước kỳ điều hành 12/11: Tín hiệu mới từ thị trường thế giới

Giàn bơm dầu tại Kern County, California (Mỹ). Ảnh: Getty Images.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/11 (giờ Mỹ), rạng sáng ngày 11/11 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 1,08 USD, tương đương 1,2%, xuống 91,49 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,81 USD, tương đương 0,9%, còn 86,04 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn đều ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp và đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 31/8/2026. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch, giá dầu có thời điểm giảm hơn 3 USD/thùng trước khi thu hẹp mức giảm.

Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) được Reuters dẫn lại, tiêu thụ dầu mỏ và các sản phẩm dầu toàn cầu có thể giảm từ mức 104,4 triệu thùng/ngày trong năm 2025 xuống 102,4 triệu thùng/ngày năm 2026.

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu sáng 11/11 tiếp tục duy trì mức áp dụng từ kỳ điều hành ngày 5/11.

Giá bán lẻ xăng dầu sáng 11/11 tiếp tục duy trì mức áp dụng từ kỳ điều hành ngày 5/11. Ảnh minh họa

Theo bảng giá Petrolimex, xăng E5 RON92-II hiện được bán với giá 20.890 đồng/lít, xăng E10 RON95-III ở mức 21.150 đồng/lít, trong khi dầu diesel 0,05S-II có giá 28.690 đồng/lít tại vùng 1.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 5/11, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, theo mức giá tối đa do Bộ Công Thương công bố.

Mức giảm mạnh của hai mặt hàng xăng diễn ra trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu quốc tế đi xuống, đồng thời chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% đã có hiệu lực từ ngày 1/11.

Tuy nhiên, không phải mặt hàng nhiên liệu nào cũng giảm tương ứng. Trong kỳ điều hành gần nhất, dầu diesel 0,05S chỉ giảm 180 đồng/lít. Giá bán lẻ diesel tại Petrolimex vẫn cao hơn xăng E5 RON92 khoảng 7.800 đồng/lít.

Theo số liệu Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 trong kỳ tính giá từ ngày 3/11 đến ngày 5/11 giảm 11,61%; xăng RON95 dùng để pha chế E10 RON95-III giảm 10,98%. Trong khi đó, giá dầu diesel 0,05S chỉ giảm 0,44%.

Giá dầu thế giới giảm là tín hiệu thuận lợi trước kỳ điều hành ngày 12/11, nhưng không đồng nghĩa tất cả mặt hàng xăng dầu trong nước sẽ giảm tương ứng. Mức điều chỉnh còn phụ thuộc vào giá thành phẩm thế giới, tỷ giá, thuế và các chi phí liên quan.

Sau đợt giảm mạnh của giá xăng ngày 5/11, thị trường đang chú ý đến diễn biến giá dầu diesel, mặt hàng vẫn ở mức cao và tạo áp lực chi phí cho hoạt động vận tải, sản xuất. Nếu giá diesel hạ nhiệt, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện giảm chi phí trong những tháng cuối năm.