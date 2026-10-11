Nơi ươm mầm những kỳ thủ trẻ

Niềm đam mê cờ vua của Nguyễn Đức Anh, học sinh lớp 6, Trường THCS Sa Pa, bắt đầu từ năm 4 tuổi, khi em tình cờ bị thu hút bởi một bàn cờ trong chuyến đi siêu thị cùng gia đình. Thấy con thích thú, gia đình mua bàn cờ về cho em làm quen, ban đầu chỉ như một món đồ chơi.

Thế rồi, từ những lần tò mò di chuyển các quân cờ, Đức Anh dần làm quen với cách chơi, tìm hiểu các thế cờ và dành nhiều thời gian hơn cho môn thể thao trí tuệ này. Tuy nhiên, phải đến năm 2024, khi học lớp 4, em mới có cơ hội được học cờ một cách bài bản tại Câu lạc bộ Cờ vua Sa Pa.

Tham gia câu lạc bộ cờ vua, Đức Anh được rèn luyện kỹ năng xử lý thế cờ, vận dụng chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm qua những trận đấu với bạn bè cùng đam mê.

Nỗ lực tập luyện đã mang lại kết quả đáng khích lệ. Tại Giải Cờ vua Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Lào Cai năm 2026, Đức Anh giành giải Nhất đồng đội và giải Nhì cá nhân. Đây là kết quả ngoài mong đợi của em, bởi trước khi tham gia giải, Đức Anh không đặt nặng mục tiêu thành tích.

“Đây là giải đấu lớn nên em xác định tham gia để có thêm cơ hội được giao lưu, học hỏi và cọ xát. Bản thân em luôn nhắc nhở phải luôn cố gắng hết sức” - Đức Anh chia sẻ.

Nguyễn Đức Anh giành 1 giải Nhất đồng đội và 1 giải Nhì cá nhân tại Giải Cờ vua Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Lào Cai năm 2026.

Thành tích tại giải đấu năm 2026 trở thành dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận những nỗ lực của Đức Anh trên hành trình theo đuổi đam mê cờ vua. Đồng hành và hướng dẫn em trong quá trình tập luyện là anh Nguyễn Thành Đạt, người sáng lập Câu lạc bộ Cờ vua Sa Pa. Yêu thích cờ vua từ nhỏ, anh Đạt càng quan tâm đến việc phát triển bộ môn này tại địa phương sau những lần cùng các con tham gia thi đấu.

Theo anh Đạt, thời điểm anh quan tâm đến việc phát triển môn cờ vua tại Sa Pa, nhiều học sinh đã biết chơi môn thể thao này nhưng còn thiếu sự hướng dẫn bài bản và cơ hội giao lưu, thi đấu. Trước thực tế đó, anh tìm hiểu cách tổ chức hoạt động tại các câu lạc bộ khác, đồng thời kết nối với huấn luyện viên để xây dựng sân chơi dành cho học sinh đam mê cờ vua tại địa phương.

“Ngày mới thành lập câu lạc bộ, tôi gặp khá nhiều khó khăn, nhiều phụ huynh chưa hiểu rõ lợi ích của cờ vua, trong khi học sinh chủ yếu chơi theo bản năng, thiếu kiến thức về thế trận và định hướng chiến thuật” - anh Đạt nhớ lại.

Câu lạc bộ Cờ vua Sa Pa thu hút đông đảo học sinh tham gia luyện tập.

Từ 4 thành viên ban đầu, Câu lạc bộ Cờ vua Sa Pa từng bước phát triển, có thời điểm thu hút 35 - 40 học sinh tham gia. Anh Đạt không đặt mục tiêu tất cả học sinh đều phải trở thành vận động viên thi đấu, mà chú trọng giúp các em duy trì niềm yêu thích, có điều kiện tập luyện và phát hiện những em có tố chất để bồi dưỡng.

Tại Câu lạc bộ Cờ vua Sa Pa, mỗi ván đấu là cơ hội để học sinh rèn luyện tư duy, kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.

“Có những bạn có tư duy rất tốt, nhìn nước cờ rất sắc nét. Đặc biệt là khi bạn ấy thua thì bạn ấy không nản, vẫn có đam mê chơi. Với những học sinh này, tôi sẽ trực tiếp trao đổi với phụ huynh để có hướng bồi dưỡng và tạo điều kiện cho các em tham gia thi đấu”.

__Anh Nguyễn Thành Đạt - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cờ vua Sa Pa__

Trong số những học sinh gắn bó với câu lạc bộ, Nguyễn Gia Bảo là một trong những học sinh có bước tiến rõ nét sau thời gian ngắn. Bắt đầu chơi cờ khi mới 6 tuổi, Bảo từng lo lắng trước những nước tấn công của đối phương. Qua quá trình được thầy Đạt hướng dẫn và tham gia thi đấu, em dần tự tin hơn.

“Sau 2 năm vào Câu lạc bộ Cờ vua Sa Pa, em thấy mình tiến bộ hơn rất nhiều” - Nguyễn Gia Bảo chia sẻ.

Qua quá trình tập luyện và tham gia các giải đấu, Gia Bảo dần tích lũy kinh nghiệm, tự tin hơn khi thi đấu. Năm 2026, em xuất sắc giành giải Nhất cá nhân tại Giải Cờ vua Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Gia Bảo giành giải Nhất cá nhân tại Giải Cờ vua Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Lào Cai năm 2026.

Không chỉ phát triển tại Câu lạc bộ Cờ vua Sa Pa, phong trào cờ vua còn lan tỏa trong các trường học trên địa bàn. Tại Trường Tiểu học Sa Pa, câu lạc bộ cờ vua thu hút hơn 100 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, duy trì tập luyện sau giờ học và tổ chức giao lưu, thi đấu trong trường.

Thầy giáo Đỗ Văn Nam, giáo viên môn Giáo dục thể chất cho biết: "Nhà trường luôn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian tập luyện và thi đấu. Vào những ngày thời tiết không thuận lợi, nhà trường vẫn tổ chức cho các em học cờ trong lớp, duy trì hoạt động tập luyện phù hợp với điều kiện thực tế".

Câu lạc bộ Cờ vua của Trường Tiểu học Sa Pa hiện có hơn 100 học sinh tham gia.

Từ các giải đấu trong trường, những học sinh có kỹ năng tốt được lựa chọn tham gia giao lưu, thi đấu ở cấp phường, cấp tỉnh và với các địa phương khác. Những em có năng khiếu có thể tiếp tục được bồi dưỡng tại Câu lạc bộ Cờ vua Sa Pa. Sự kết nối giữa nhà trường và câu lạc bộ mở thêm cơ hội để học sinh được tập luyện, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Tại Giải Cờ vua Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Lào Cai năm 2026, Câu lạc bộ Cờ vua Sa Pa giành 8 giải thưởng, trong đó có 5 giải Nhất, dẫn đầu về số lượng giải. Kết quả này ghi nhận sự tiến bộ của các học sinh sau quá trình tập luyện, đồng thời cho thấy vai trò của việc tạo dựng môi trường học cờ bài bản, có cơ hội giao lưu và thi đấu.

Với chưa đầy 3 năm hoạt động, những thành tích đạt được là dấu mốc đáng ghi nhận của Câu lạc bộ Cờ vua Sa Pa. Song, điều anh Nguyễn Thành Đạt hướng đến không chỉ là huy chương mà ngày càng có thêm học sinh được tiếp cận với cờ vua, duy trì niềm yêu thích và có cơ hội phát huy năng khiếu. Qua mỗi ván cờ, các em có thêm cơ hội rèn luyện tư duy, học cách cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn và từng bước trưởng thành từ chính niềm đam mê của mình.