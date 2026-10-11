TPHCM: Mô hình tự quản, giúp học sinh nhận diện nguy cơ trên không gian mạng

Trường THPT Trần Khai Nguyên là một trong 298 trường tham gia đợt tuyên truyền nhận diện nguy cơ trên không gian mạng. Ảnh: Phương Nhi

Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố danh sách 298 cơ sở giáo dục tại 168 phường, xã, đặc khu tham gia đợt cao điểm tuyên truyền, xây dựng mô hình tự quản về phòng, chống bạo lực học đường, nhận diện nguy cơ trên không gian mạng và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, hoạt động được triển khai trên cơ sở Kế hoạch phối hợp số 10043/KHPH-SGDĐT-CATP ngày 24/9/2026 giữa Sở GD&ĐT và Công an TPHCM về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật của học sinh trên địa bàn thành phố.

Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục rà soát việc triển khai kế hoạch tại đơn vị, đồng thời phối hợp với công an địa phương tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Đối với các trường THCS, THPT nằm trong danh sách triển khai đợt cao điểm, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu chủ động phối hợp với chính quyền và công an địa phương tổ chức các nội dung tuyên truyền, giáo dục theo kế hoạch liên ngành. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ trên không gian mạng, phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật.

Các trường cần chủ động thống nhất thời gian tổ chức với địa phương, lưu trữ kế hoạch phối hợp, quyết định thành lập tổ, đội (nếu có) và hình ảnh hoạt động để phục vụ công tác báo cáo định kỳ, báo cáo năm khi được yêu cầu.

Thời gian thực hiện đợt cao điểm kết thúc trước ngày 27/11/2026. Sau khi thống nhất lịch phối hợp với địa phương, các trường thuộc danh sách triển khai phải báo cáo thời gian tổ chức về Sở GD&ĐT theo đường dẫn được cung cấp.

Theo kế hoạch phối hợp, việc bảo đảm an toàn trường học cần được thực hiện thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, công an cơ sở, ngành y tế, Đoàn Thanh niên và các tổ chức liên quan.

Học sinh lớp 10, trường THPT Trần Khai Nguyên (TPHCM).

Các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin về tình hình bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn giữa học sinh và những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn trường học. Qua đó, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ động phòng ngừa và phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị sẽ phối hợp tập huấn kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng ngừa, can thiệp và xử lý tình huống; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát khu vực trường học, cổng trường, bãi giữ xe và các cơ sở kinh doanh dịch vụ xung quanh trường.

Công tác hỗ trợ học sinh có nguy cơ cao, học sinh vi phạm pháp luật hoặc cần hỗ trợ về tâm lý, xã hội cũng được đặt ra, trên cơ sở phối hợp đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng đơn vị.

Đáng chú ý, kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu lấy giáo dục, tư vấn, hỗ trợ, cảm hóa và phục hồi làm trọng tâm trong quá trình phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến học sinh.

Để bảo đảm trao đổi thông tin kịp thời, ngành giáo dục và công an địa phương được yêu cầu thông báo số điện thoại liên hệ giữa cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ công an phụ trách địa bàn có trường học, duy trì phối hợp thường xuyên trong công tác bảo đảm an toàn trường học.

Thông qua đợt cao điểm, TPHCM hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, nhân văn; góp phần hình thành văn hóa ứng xử tích cực, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ, giải quyết mâu thuẫn và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.