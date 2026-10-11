Tiếng Anh IELTS, Cambridge ở trường công vẫn có thể thu tiền nhưng không được ép học

Theo điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học có thể bao gồm phát triển năng lực ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, dạy học theo phương pháp tích hợp nội dung và ngôn ngữ, hoặc dạy ngôn ngữ khác ngoài Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 trong chương trình chính khóa.

Quy định này phân biệt hai nhóm hoạt động ngoài thời lượng chính khóa, với nguyên tắc thu kinh phí khác nhau.

Nhóm nào được thu tiền?

Nhóm thứ nhất là hoạt động giáo dục tăng cường nhằm củng cố, bổ trợ năng lực ngoại ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông thông qua thực hành, giao tiếp và trải nghiệm. Đây là nội dung nền tảng, học sinh được tiếp cận và không được thu tiền.

Nhóm thứ hai là hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, với nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu. Các chương trình tiếng Anh tích hợp, bồi dưỡng theo chuẩn IELTS, Cambridge có thể thuộc nhóm này nếu đáp ứng đúng mục tiêu, nội dung và điều kiện quy định.

Theo Thông tư, việc thu kinh phí đối với nhóm thứ hai phải dựa trên đăng ký tự nguyện của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ. Với trường công lập, khoản thu phải thuộc danh mục và không vượt mức do UBND cấp tỉnh quyết định.

Không được ép học sinh tham gia để thu tiền

Nhà trường chỉ được tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu khi đã bảo đảm đầy đủ chương trình chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường. Các lớp phải được bố trí ngoài thời gian dành cho hai nhóm hoạt động này, theo nhóm học sinh có cùng nội dung đăng ký; không tổ chức xen kẽ giữa các tiết học chính khóa và tăng cường.

Trường cũng phải công khai kế hoạch, nội dung, chương trình, thời lượng, đội ngũ giảng dạy, mức thu và các khoản thu, chi liên quan.

Đáng chú ý, việc tham gia phải hoàn toàn tự nguyện. Nhà trường không được ép buộc, gây áp lực hoặc lấy việc học sinh có hay không tham gia làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, phân loại, xét thi đua hay khen thưởng.

Thông tư đồng thời nghiêm cấm chuyển nội dung giáo dục tăng cường sang hoạt động theo nhu cầu để thu tiền; lợi dụng các lớp này để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Một lớp tiếng Anh được gắn nhãn “tích hợp”, “IELTS” hay “Cambridge” không đồng nghĩa đương nhiên được phép thu tiền. Nhà trường phải căn cứ vào bản chất, nội dung thực tế của hoạt động và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian, tính tự nguyện, công khai và mức thu. Ngược lại, cũng không thể hiểu Thông tư 85 là lệnh cấm chung đối với mọi chương trình ngoại ngữ nâng cao có thu kinh phí.