Nhà trường không được ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết

Các trường không được ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết. Ảnh: Lê Nguyễn

Theo quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố, việc công khai thông tin phải được thực hiện trước khi tuyển sinh, trong quá trình triển khai chương trình và khi có thay đổi.

Thông tin công khai phải đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời; nhà trường chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố và thực hiện trách nhiệm giải trình.

Đối với các khoản thu, nhà trường phải công khai mức thu, phương thức thu và các khoản liên quan trước khi tuyển sinh, đồng thời duy trì việc công khai trong quá trình thực hiện. Các khoản thu phải phù hợp với nội dung chương trình, chất lượng dịch vụ giáo dục cung cấp và thỏa thuận giữa các bên.

Đối với cơ sở giáo dục công lập, việc thu, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình liên kết còn phải tuân thủ quy định về ngân sách nhà nước, cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định liên quan.

Một yêu cầu đáng chú ý là các trường không được ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết hoặc thu những khoản không đúng nội dung đã công khai, trái quy định pháp luật.

Với chương trình giáo dục tích hợp, việc thẩm định chuyên môn phải được thực hiện trước khi tổ chức. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức thẩm định, phê duyệt chương trình trên cơ sở kết quả thẩm định. Khi thay đổi đối tác, mục tiêu, nội dung, thời lượng, đối tượng học sinh hoặc địa điểm triển khai, nhà trường phải thông báo bằng văn bản đến Sở. Trường hợp điều chỉnh chương trình tích hợp làm thay đổi những nội dung chuyên môn quan trọng, chương trình sau điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện.

Nếu chấm dứt hoạt động liên kết, cơ sở giáo dục cũng phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do và phương án bảo đảm quyền lợi học sinh.

Thời gian qua, chương trình liên kết được triển khai tại nhiều trường học với các nội dung như tiếng Anh, toán bằng tiếng Anh và kỹ năng sống. Tuy nhiên, việc tổ chức các chương trình này cũng nhận được những ý kiến khác nhau từ phụ huynh, trong đó có phản ánh về việc bố trí chương trình liên kết xen kẽ các môn học và tình trạng học sinh bị gây sức ép tham gia.