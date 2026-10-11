Cà Mau phát động phong trào khuyến tài năm 2026-2027

Dự chương trình có PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; cùng hơn 100 đại biểu đại diện các sở, ngành, đơn vị tài trợ, học sinh và các gương tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân phát động phong trào khuyến tài năm 2026-2027.

Phát động phong trào khuyến tài năm 2026-2027, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân nhấn mạnh mục tiêu khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần tự học, tự rèn luyện, sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh những nhân tố tiêu biểu, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu 100% hội khuyến học xã, phường và chi hội khuyến học tại các cơ quan, đơn vị, trường học có hoạt động phát hiện, giới thiệu, biểu dương các nhân tố tiêu biểu trong năm 2026 và 2027. Đồng thời, khuyến khích xây dựng, nhân rộng các mô hình “Gia đình khuyến tài”, “Dòng họ khuyến tài”, “Đơn vị khuyến tài”, quỹ và học bổng khuyến tài; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp.

Khuyến khích hội khuyến học các cấp chủ động kết nối doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và các nguồn lực trong, ngoài tỉnh để tăng cường hỗ trợ người học, phấn đấu không để học sinh, sinh viên có năng lực, ý chí vươn lên phải gián đoạn việc học vì hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Hồng Quân tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền 1 tỷ đồng từ ông Nguyễn Phúc Nguyên, nhà tại trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh, chung tay cùng Hội Khuyến học tỉnh hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.

Tại chương trình, các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân đã đóng góp tiền, hiện vật với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.

Nhiều tổ chức, cá nhân trao tặng kinh phí hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh Cà Mau.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong vận động, ủng hộ quỹ và xã hội hoá giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong vận động, ủng hộ quỹ và xã hội hoá giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Hồng Quân và Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Bá Long trao thư cảm ơn và hoa tặng các đơn vị: Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải và Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Cà Mau đã đồng hành, tài trợ cho chương trình.

Hội Khuyến học tỉnh trao 120 suất học bổng, 120 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tuyên dương 37 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Người lớn học tập”, “Học tập suốt đời” năm 2026.

PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, trao học bổng và xe đạp cho học sinh hiếu học, vượt khó.

Bà Lê Thị Sen, Uỷ viên Thường vụ Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam, Trưởng ban Xe đạp phong trào Việt Nam, Uỷ viên Thường vụ Liên đoàn Xe thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trao xe đạp và học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Văn Khởi trao tuyên dương cho các cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Người lớn học tập”, “Học tập suốt đời” năm 2026.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Hồng Quân trao tuyên dương cho các cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Người lớn học tập”, “Học tập suốt đời” trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2026.