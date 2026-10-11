89 đội học sinh tham gia Hội giao lưu STEM Talent Cần Thơ 2026

Các thí sinh tranh tài tại Hội giao lưu STEM Talent Cần Thơ 2026.

Trải nghiệm lập trình, điều khiển robot

Hội giao lưu do Công ty Cổ phần Giáo dục - Công nghệ Quốc tế Milestones phối hợp cùng Báo Giáo dục và Thời Đại tổ chức; với sự đồng hành của Trường Đại học Nam Cần Thơ và Nam Á Bank; đơn vị tài trợ Vietravel.

Các đội tham gia được chia thành ba cấp độ: sơ cấp có 38 đội, trung cấp 45 đội và cao cấp 6 đội. Với chủ đề hướng đến môi trường xanh, Robotics Challenge đặt ra những thử thách trên sa bàn mô phỏng, yêu cầu học sinh lập trình và điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ Khoanh vùng, Trung hòa và Phân tích.

Bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục - Công nghệ Quốc tế Milestones, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc.

Để hoàn thành nhiệm vụ, học sinh phải vận dụng kiến thức lập trình, tư duy logic, khả năng quan sát và phối hợp nhóm. Thông qua quá trình thử nghiệm, điều chỉnh chương trình và điều khiển robot, các em có cơ hội tiếp cận công nghệ theo hướng thực hành, gắn kiến thức đã học với những tình huống cụ thể.

Phát biểu khai mạc, bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục - Công nghệ Quốc tế Milestones, Trưởng ban tổ chức, cho biết chương trình hướng đến việc giúp học sinh tiếp cận công nghệ một cách chủ động, đồng thời khuyến khích các em thể hiện góc nhìn, trách nhiệm và ý tưởng sáng tạo đối với việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Theo bà Võ Thị Hiền, giá trị của hội giao lưu không chỉ nằm ở thứ hạng mà còn ở quá trình học sinh tự tin thử thách bản thân, rèn luyện tư duy sáng tạo, tinh thần đồng đội và sự kiên trì. Đây cũng là dịp để các em mạnh dạn làm chủ công nghệ, sẵn sàng tham gia những sân chơi lớn hơn trong tương lai.

Từ sân chơi Robotics đến phát triển nhân lực STEM

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhấn mạnh vai trò của giáo dục STEM trong việc khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ, thúc đẩy sáng tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực cho đất nước trong kỷ nguyên số.

Ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam cho biết những hoạt động trải nghiệm như STEM Talent Cần Thơ 2026 giúp cho tư duy học sinh rất nhiều.

Theo ông Lê Thắng Lợi, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng, giáo dục STEM cần được quan tâm từ bậc phổ thông. Những hoạt động trải nghiệm như STEM Talent Cần Thơ 2026 giúp học sinh vận dụng kiến thức, rèn luyện tư duy lập trình, tư duy thiết kế, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với những thay đổi của thế giới.

Ông Lê Thắng Lợi cho biết, các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích tại hội giao lưu sẽ được tham gia vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi AIROC 2026, dự kiến diễn ra ngày 15/11 tại TP Hồ Chí Minh. Những đội xuất sắc nhất có cơ hội góp mặt tại vòng chung kết quốc tế AIROC 2026 vào ngày 29/11 tại Phú Thọ.

Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Ngôn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ phát biểu tại Hội giao lưu.

Cũng tại lễ khai mạc, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Ngôn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ cho biết, những năm qua nhà trường đã thay đổi chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, tăng thời lượng thực hành, đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho cơ sở vật chất.

"Trong khoảng 24.000 sinh viên của trường có khoảng 15.000 sinh viên thuộc lĩnh vực STEM. Chúng tôi vận động những doanh nghiệp lớn để cùng tham gia vào quá trình đào tạo bằng cách đặt những phòng thí nghiệm phục vụ cho sinh viên học tập, nghiên cứu", Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ nói.

Học sinh hào hứng tham gia Hội giao lưu STEM Talent Cần Thơ 2026.

Với hội giao lưu lần này, Ban tổ chức kỳ vọng mở rộng môi trường thực hành STEM cho học sinh tại Cần Thơ, góp phần khuyến khích niềm yêu thích khoa học, công nghệ, tăng cường kỹ năng làm việc nhóm và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.