Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10: Phát động chiến dịch toàn cầu 'Viết lại tương lai em gái'

Khí hậu cực đoan có thể làm gián đoạn khả năng tiếp cận những dịch vụ thiết yếu của trẻ em gái

Những đợt nắng nóng, lũ lụt và hạn hán có thể làm gián đoạn việc học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày của trẻ em gái, đặc biệt tại những cộng đồng dễ bị tổn thương. Do đó, năm nay, Plan International tập trung vào mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu với sức khỏe, sự an toàn và tương lai của trẻ em gái, đặc biệt tại các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Nhân Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10/2026, Plan International phát động một chiến dịch toàn cầu mang tên “ChangeHerForecast – Viết lại tương lai em gái”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền, sức khỏe và cơ hội phát triển của trẻ em gái trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Thông điệp “ChangeHerForecast” được xây dựng dựa trên những phát hiện từ báo cáo State of the World’s Girls Report 2026 do Plan International công bố tuần vừa qua. Nghiên cứu khảo sát hơn 5.000 trẻ em gái và phụ nữ trẻ từ 15–24 tuổi tại Bangladesh, Kenya, Peru, Senegal và Zimbabwe; đồng thời thực hiện nghiên cứu định tính với 139 trẻ em gái tại năm quốc gia này và phân tích dữ liệu thứ cấp tại 52 quốc gia trong khoảng thời gian ba thập kỷ.

Kết quả cho thấy các sự kiện khí hậu cực đoan có thể làm gián đoạn khả năng tiếp cận những dịch vụ thiết yếu của trẻ em gái. Hơn 3/4 người tham gia khảo sát cho biết gặp khó khăn khi tiếp cận ít nhất một dịch vụ sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cần thiết – tỷ lệ này lên tới 84% ở những em gái và phụ nữ trẻ chịu ảnh hưởng của hạn hán; một nửa gặp khó khăn trong việc tiếp cận sản phẩm kinh nguyệt hoặc nước sạch; hơn 1/4 nhận thấy tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trong cộng đồng gia tăng. Khoảng 1/10 trẻ em gái và phụ nữ trẻ tham gia nghiên cứu tại các quốc gia này cho biết đã trải qua tình trạng mang thai ngoài ý muốn sau khi cuộc sống bị ảnh hưởng bởi các sự kiện liên quan tới khí hậu như thiên tai, bão lũ.

Những phát hiện này cho thấy ứng phó với biến đổi khí hậu cần tính đến các nhu cầu cụ thể của trẻ em gái, từ duy trì việc học tập và tiếp cận dịch vụ y tế đến bảo đảm an toàn và hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó, trẻ em gái cũng có những góc nhìn và sáng kiến xuất phát từ trải nghiệm thực tế, đóng góp vào việc tìm kiếm các giải pháp phù hợp với cộng đồng.

Em Tiên (Quảng Trị) được trao quyền đóng vai Giám đốc Quốc gia tổ chức Plan International Việt Nam trong chuỗi sự kiện Trao quyền cho trẻ em gái (Girls Takeover) 2024

Tạo cơ hội để trẻ em gái chia sẻ ý kiến về những vấn đề thiết thực

Nhiều năm nay, một trong những sáng kiến của Plan International nhằm thúc đẩy tiếng nói và vai trò lãnh đạo của trẻ em gái là Girls Takeover – Trao quyền cho trẻ em gái. Sáng kiến này được triển khai từ năm 2016, qua đó tạo cơ hội để trẻ em gái và phụ nữ trẻ đảm nhận và trải nghiệm các vai trò lãnh đạo, trao đổi với những người có trách nhiệm ra quyết định và chia sẻ quan điểm về các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Tại Việt Nam, Plan International đã phối hợp với nhiều đối tác triển khai các hoạt động Girls Takeover qua nhiều năm, tạo cơ hội để trẻ em gái trải nghiệm vai trò lãnh đạo và chia sẻ ý kiến về những vấn đề thiết thực như sức khỏe, giáo dục và môi trường học đường.

Thông qua Dự án Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam trong các hoạt động năm 2024 và 2025, trẻ em gái đã trao đổi về sức khỏe tinh thần, dinh dưỡng, vận động thể chất, phòng ngừa bệnh không lây nhiễm và việc cải thiện dịch vụ y tế thân thiện với thanh thiếu niên.

Thông qua trải nghiệm đảm nhận vai trò Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam, Trúc Anh, một nữ sinh lớp 9 tại Cần Thơ được tham gia vào những quyết định liên quan đến cuộc sống của trẻ em gái.

Mới đây, tại lễ khởi động giai đoạn mới của Dự án Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam ở Cần Thơ, Trúc Anh, một nữ sinh lớp 9, đã đảm nhận vai trò Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam trong phần Trao quyền tại sự kiện. Thông qua trải nghiệm này, em được tìm hiểu về vai trò lãnh đạo và chia sẻ góc nhìn về việc xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe học đường đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh.

Theo bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam: “Với thông điệp #ChangeHerForecast – “Viết lại tương lai em gái”, chúng tôi hướng đến một tương lai nơi trẻ em gái không bị giới hạn bởi hoàn cảnh hay những rủi ro mà các em phải đối mặt. Mỗi em gái cần có điều kiện để học tập và phát triển bình đẳng, được chăm sóc sức khỏe và tham gia vào những quyết định liên quan đến cuộc sống của mình. Từ “forecast” trong tiếng Anh vừa có nghĩa là dự báo thời tiết, vừa gợi đến những dự đoán về tương lai, qua đó kết nối chủ đề biến đổi khí hậu với cơ hội phát triển của trẻ em gái".