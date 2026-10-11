Vào Harvard từ năm 16 tuổi, cựu CEO Goldman Sachs phản bác xu hướng quay lưng với đại học

Cựu CEO Goldman Sachs Lloyd Blankfein

Trong bối cảnh ngày càng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đặt câu hỏi về giá trị của bằng đại học, ông Lloyd Blankfein, cựu CEO tập đoàn tài chính Goldman Sachs, vẫn kiên định với quan điểm rằng giáo dục là động lực quan trọng thúc đẩy thành công và tạo cơ hội dịch chuyển xã hội.

“Tôi cho rằng giáo dục là đòn bẩy thực sự giúp phần lớn mọi người bước vào tầng lớp trung lưu và thượng lưu”, ông Blankfein chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CBS.

Quan điểm này được hình thành từ chính trải nghiệm cuộc đời ông. Blankfein sinh ra trong một gia đình sống tại khu nhà ở xã hội ở Brooklyn, New York (Mỹ). Thời điểm ông Blankfein học trung học, ngôi trường ông theo học đứng trước nguy cơ đóng cửa. Tuy nhiên, ông vẫn kiên trì học tập, tốt nghiệp với thành tích thủ khoa và trúng tuyển Đại học Harvard khi mới 16 tuổi.

Cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao đã trở thành bước đệm quan trọng cho sự nghiệp tài chính của ông Blankfein. Ông sau đó tiếp tục theo học Trường Luật Harvard và có 12 năm lãnh đạo Goldman Sachs, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới.

Năm thập kỷ sau những ngày đầu bước chân vào giảng đường, cựu CEO Blankfein vẫn tin rằng giáo dục có khả năng mở ra cơ hội kinh tế cho nhiều người, ngay cả khi AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường lao động, đặc biệt là các công việc văn phòng và nhóm nghề nghiệp đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.

Đại học không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn

Quan điểm của ông Blankfein đi ngược với xu hướng chỉ trích giáo dục đại học đang được một số nhân vật nổi bật trong giới công nghệ và kinh doanh thúc đẩy.

Ông Peter Thiel, đồng sáng lập Palantir và PayPal, là một trong những người phản đối mạnh mẽ mô hình giáo dục đại học truyền thống. Thông qua chương trình Thiel Fellowship, ông trao các khoản tài trợ 200.000 USD cho những doanh nhân trẻ sẵn sàng từ bỏ đại học để tập trung xây dựng các sản phẩm và doanh nghiệp mới.

Đáp lại quan điểm này, Blankfein cho rằng kiến thức chuyên môn là điều kiện cần nhưng chưa đủ để thành công trong sự nghiệp. Người lao động còn cần khả năng giao tiếp, tư duy độc lập và những phẩm chất giúp họ hợp tác hiệu quả với người khác.

Giá trị của giáo dục đại học còn nằm ở quá trình hình thành năng lực tư duy và những kỹ năng cần thiết để phát triển lâu dài. Ảnh: The Guardian

“Để thành công trong sự nghiệp, tất nhiên bạn phải nắm vững những kiến thức chuyên môn chi tiết của lĩnh vực mình theo đuổi. Nhưng bạn cũng cần trở thành một con người toàn diện - kiểu người mà những người khác muốn giao tiếp và làm việc cùng”, ông Blankfein nhấn mạnh.

Blankfein cho rằng môi trường đại học tạo điều kiện để người trẻ bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp xúc với những tư tưởng khác biệt và mở rộng hiểu biết về thế giới. Từ góc nhìn này, giá trị của giáo dục đại học không chỉ nằm ở tấm bằng hay những kiến thức phục vụ trực tiếp cho công việc, mà còn ở quá trình hình thành năng lực tư duy và những kỹ năng cần thiết để phát triển lâu dài.

Kết hợp kỹ thuật với khoa học xã hội và nhân văn

Blankfein không phải lãnh đạo doanh nghiệp duy nhất nhấn mạnh vai trò của giáo dục toàn diện.

Ông Dara Khosrowshahi, CEO Uber cho biết, nền giáo dục tại Đại học Brown đã giúp ông xây dựng bộ kỹ năng đa dạng để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo. Theo ông, kiến thức kỹ thuật giúp giải quyết các vấn đề phức tạp, trong khi khoa học xã hội và nhân văn giúp nâng cao khả năng giao tiếp và truyền đạt ý tưởng. Những kiến thức này giúp ông học cách giao tiếp thuyết phục, năng lực đặc biệt quan trọng đối với những người giữ vị trí lãnh đạo.

Bà Daniela Amodei, đồng sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic, cũng cho rằng các ngành khoa học xã hội và nhân văn sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế công nghệ cao.

“Tôi thực sự cho rằng việc nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết”, Amodei nói với ABC News hồi đầu năm nay. Theo bà, khả năng tư duy phản biện và tương tác hiệu quả với người khác sẽ ngày càng cần thiết trong tương lai, thay vì bị giảm giá trị khi công nghệ phát triển.

Những nhận định này cho thấy cuộc tranh luận về tương lai của giáo dục đại học không đơn thuần là lựa chọn giữa việc học đại học hay đi làm sớm. Vấn đề cốt lõi còn nằm ở cách các trường đại học trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, khả năng thích ứng và những kỹ năng khó có thể thay thế trong môi trường làm việc liên tục biến đổi.

Với CEO Blankfein, giáo dục vẫn là một trong những con đường quan trọng giúp người trẻ mở rộng cơ hội nghề nghiệp và cải thiện vị thế kinh tế. Trong thời đại AI làm thay đổi nhiều ngành nghề, giá trị của đại học có thể không chỉ được đo bằng khả năng giúp sinh viên tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, mà còn bằng năng lực học hỏi, tư duy độc lập và thích ứng trong suốt sự nghiệp.