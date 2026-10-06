Ai sẽ khoác áo số 10 sau khi Messi rời tuyển Argentina?

Messi chuẩn bị khép lại kỷ nguyên hơn hai thập kỷ với Argentina

Lionel Messi chuẩn bị chơi trận cuối cùng cho đội tuyển Argentina tại sân Estadio Monumental, khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ.

Adidas đã chuẩn bị một chiếc áo đấu đặc biệt dành cho Messi trong trận gặp Benin, với tên và số áo in màu vàng như lời tri ân cho những cống hiến vĩ đại của anh.

Messi rời đội tuyển với tư cách cầu thủ ra sân nhiều nhất và ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Albiceleste, dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch World Cup cùng hai danh hiệu Copa America liên tiếp.

Sau nhiều năm, chiếc áo số 10 huyền thoại sẽ phải được trao cho một người khác. Đó là khoảng trống không hề dễ lấp đầy.

Di sản mà Messi để lại khiến số 10 trở thành biểu tượng đặc biệt trong bóng đá Argentina. Người kế nhiệm không đơn thuần nhận một số áo, mà phải bước vào vị trí vốn gắn liền với những kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ.

Trước đó, Argentina từng đối mặt với bài toán tương tự sau khi Maradona chia tay đội tuyển năm 1994.

Khi ấy Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) muốn loại bỏ số 10 khỏi hệ thống số áo để tri ân Diego Maradona, nhưng FIFA đã từ chối trước thềm World Cup 2002. Lý do nằm ở quy định của các giải đấu quốc tế, buộc các đội tuyển phải sử dụng một dãy số liên tục cho đội hình đăng ký bắt đầu từ số 1.

Do đó, Argentina không thể tự ý bỏ trống số 10 trong các giải đấu chính thức và Ariel Ortega khi đó là người được chọn mặc lại số áo này.

Và hiện tại, dù HLV Lionel Scaloni chưa vội tìm người thay thế, đội tuyển Argentina vẫn sở hữu một số ứng viên tiềm năng như Julián Alvarez, Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister hay Enzo Fernández.

Tuy nhiên, điểm chung của các cầu thủ này là chưa ai đạt đến đẳng cấp như Messi để mặc nhiên tiếp quản di sản.

Thách thức lớn nhất với Argentina lúc này không chỉ là tìm một gương mặt mặc chiếc áo số 10, mà là xây dựng một tập thể đủ sức vận hành ổn định mà không còn phụ thuộc vào một cá nhân từng giữ vai trò trung tâm trong suốt gần hai thập kỷ.

Trong thời gian Messi vắng mặt, HLV Scaloni đã bắt đầu tiến hành các thử nghiệm nhằm tìm ra phương án vận hành lối chơi mới. Chiếc áo số 10 sẽ sớm được khoác lên một cầu thủ khác, nhưng để tiếp nối giá trị biểu tượng mà Messi đã dày công xây dựng, người kế nhiệm sẽ cần nhiều hơn tài năng đơn thuần.