Sau 'ồn ào' PUBG PC, tuyển thủ Himass - TanVuu tiếp tục bị 'cấm' ở game mới?

Trong lúc tham gia một sự kiện giao hữu mang tên Ao Làng Battle Teams 2 vừa qua, Himass đã gặp tình huống dở khóc dở cười khi chơi trò Truy Kích. Cụ thể, trong khi đang chơi game, anh đã gặp lệnh cấm tài khoản (ban), sau 2 ngày tham gia giải đấu. Trên màn hình, "án phạt" được đưa ra là cấm tài khoản trong vòng... 10 năm, tức đến năm 2036.

Himass bị phạt khóa tài khoản Truy Kích khi đang chơi.

Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Sau khi nhận lệnh "global ban" (cấm toàn cầu) từ PUBG: Battlegrounds, đây là lần thứ 2 trong thời gian ngắn Himass tiếp tục nhận hình phạt tương tự. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng đây chỉ là sự cố hy hữu, vì Himass chơi... quá hay, là người chơi mới nhưng sở hữu kỹ năng thượng thừa nên bị hệ thống nghi ngờ có dấu hiệu bất thường.

Trước đó, tuyển thủ TanVuu cũng từng gặp trường hợp tương tự khi thử sức với Delta Force. Anh cũng bịkhóa tài khoản vì kỹ năng xuất sắc, dẫn đến nghi ngờ về dấu hiệu bất thường. TanVuu sau đó đã được mở lại tài khoản và phía Delta Force cũng thừa nhận sai sót.

TanVuu chia sẻ trải nghiệm dở khóc dở cười khi chơi Delta Force.

Hiện tại, cả TanVuu và Himass đều đang nhiệt tình thử sức với những tựa game mới, sau khi bị PUBG: Battlegrounds đưa ra án phạt cấm tài khoản và thi đấu vĩnh viễn. Trên sóng trực tiếp của VTVcab vừa qua, cả hai đã tiết lộ việc không được thông báo về hành động thay đổi sách luật của giải đấu PUBG Asia Stars 2026, dẫn đến cáo buộc vi phạm và hình thức xử phạt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Ngoài ra, TanVuu và Himass còn chia sẻ về định hướng tương lai, khẳng định không liên quan đến PUBG PC nữa và đang tiếp cận các bộ môn khác. Truy Kích, Delta Force... đang là những lựa chọn thay thế được hai tuyển thủ trẻ cân nhắc, trải nghiệm.

Nhiều tựa game khác cũng đang "để mắt" tới 2 nhà cựu vô địch PUBG PC này. Trong cộng đồng esports, nhiều "đàn anh" đã lên tiếng xác nhận hỗ trợ không chỉ Himass, TanVuu mà cả các cựu tuyển thủ PUBG PC khác để các bạn có hành trang theo đuổi tiếp đam mê gaming hoặc streaming.