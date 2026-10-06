HLV Thái Lan: 'Đá luân lưu như chơi xổ số'

“Tôi không nghĩ đến việc trách ai. Đá luân lưu giống như chơi xổ số”, trang FA Thailand dẫn lời HLV Anthony Hudson sau trận chung kết tại Jakarta (Indonesia) tối 5/10.

Thái Lan thua chủ nhà Indonesia 2-4 trong loạt luân lưu, sau khi hòa 2-2 qua 120 phút trên sân Gelora Bung Karno.

Tiền vệ Sarach Yooyen sút trúng cột, còn hậu vệ Nattapong Sayriya bị thủ môn Emil Audero cản phá, khiến “Voi chiến” lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo nhà cầm quân người Anh, các cầu thủ đã thấm mệt khi bước vào loạt sút quyết định. Những thay đổi nhân sự trong trận cũng chủ yếu xuất phát từ vấn đề thể trạng.

Trong hoàn cảnh ấy, Ban huấn luyện hỏi từng cầu thủ về mức độ tự tin trước khi chọn người thực hiện. HLV Hudson vì thế không quy trách nhiệm cho 2 học trò sút hỏng, đồng thời ghi nhận đóng góp của họ trên hành trình vào chung kết.

“Chúng tôi không thể đến đây nếu thiếu họ”, ông nhấn mạnh.

HLV Anthony Hudson bảo vệ các học trò sau thất bại trước Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Truyền thông Thái Lan.

Sự bảo vệ ấy còn xuất phát từ cách đội bóng xứ Chùa vàng vượt qua tình thế bất lợi. Sau khi hậu vệ Nicholas Mickelson nhận thẻ đỏ gián tiếp ở phút 81, Thái Lan vẫn gỡ hòa nhờ tiền đạo Iklas Sanron, rồi vượt lên 2-1 trong hiệp phụ bằng bàn thắng của tiền vệ Peeradon Chamratsamee.

Tuy nhiên, bàn gỡ của trung vệ Elkan Baggott ở phút 116 kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Nỗ lực của 10 cầu thủ Thái Lan vì thế chỉ đủ đưa họ đến ngôi Á quân.

Dù tiếc nuối, HLV Hudson đánh giá cao sự can đảm của các học trò và chúc mừng Indonesia. Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì bộ khung hiện tại, kết hợp các tài năng trẻ để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.