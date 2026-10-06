Bi kịch xảy ra với Madam Pang sau khi Thái Lan thua Indonesia

Thái Lan đã ở rất gần chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn Indonesia nâng cúp ngay trên sân Gelora Bung Karno. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút, trước khi Thái Lan thua 2-4 trong loạt luân lưu và chấp nhận vị trí á quân.

Đây là một thất bại đặc biệt đáng tiếc với Thái Lan. Họ phải chơi thiếu người từ phút 81 sau khi Nicolas Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai. Indonesia sau đó vượt lên dẫn trước, nhưng Thái Lan vẫn đủ bản lĩnh để gỡ hòa 1-1.

Thái Lan thua Indonesia trên chấm luân lưu ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó đánh dấu lần thứ 7 họ thất bại trong một trận chung kết dưới thời Madam Pang. Ảnh: FAT

Không dừng lại ở đó, đội bóng của HLV Anthony Hudson còn vượt lên dẫn 2-1 ở phút 111 nhờ công Peeradol Chamrasamee. Thái Lan chỉ còn cách chức vô địch vài phút trước khi Elkan Baggott ghi bàn gỡ hòa cho Indonesia ở phút 116.

Sau 120 phút, hai đội phải bước vào loạt luân lưu. Indonesia thực hiện tốt hơn và giành chiến thắng 4-2 để đăng quang ngay trên sân nhà. Nhưng thất bại trước Indonesia không phải câu chuyện riêng của FIFA ASEAN Cup 2026. Đây đã là lần thứ 7 các đội tuyển Thái Lan thất bại trong một trận chung kết kể từ khi Madam Pang giữ chức Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan.

U19 Thái Lan thua chung kết Đông Nam Á 2024, đội tuyển quốc gia thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024, còn U16 Thái Lan cũng không thể vô địch Đông Nam Á trong năm đó.

Đến SEA Games 33, bóng đá Thái Lan tiếp tục về nhì. Năm 2026, U19 Thái Lan lại thua ở chung kết Đông Nam Á, đội tuyển quốc gia thất bại ở chung kết ASEAN Championship 2026 và mới nhất là trận thua Indonesia. Bảy lần vào chung kết, bảy lần không thể vô địch.

Tất nhiên, mọi thứ sẽ thiếu khách quan nếu quy chuỗi thất bại này cho Madam Pang hay gọi đó là “vía nặng”. Chủ tịch LĐBĐ không phải người trực tiếp thi đấu và không thể quyết định kết quả từng trận. Nhưng thống kê ấy vẫn đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ cho bóng đá Thái Lan: Tại sao họ liên tục đủ sức đi đến trận đấu cuối cùng nhưng lại không thể hoàn tất hành trình?

Trận thua Indonesia là ví dụ điển hình. Thái Lan chơi trên sân khách, mất người, bị dẫn bàn nhưng vẫn gỡ hòa rồi vượt lên dẫn trước. Họ đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn, nhưng cuối cùng lại gục ngã ở thời khắc quyết định.

Với Madam Pang, bài toán lúc này không chỉ là đưa bóng đá Thái Lan vào thêm một trận chung kết. Quan trọng hơn, họ phải tìm cách giành chiến thắng trong trận chung kết tiếp theo.