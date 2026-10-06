Nguyên nhân tuyển Việt Nam thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư sau khi thắng Philippines 1-0, thắng Pakistan 4-2, nhưng thua Thái Lan 0-2 và Malaysia 0-1.

Đội tuyển Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất tại FIFA ASEAN CUP 2026.Ảnh: Phạm Đình.

Điều đáng suy nghĩ hơn là kịch bản của các trận đấu gần như không thay đổi. Việt Nam kiểm soát bóng, tổ chức tấn công, tìm cách tạo áp lực nhưng thiếu sự đột biến ở 1/3 cuối sân.

Khi thế trận không thuận lợi, HLV Kim Sang Sik có thay đổi nhân sự, nhưng những điều chỉnh ấy chưa đủ tạo ra một diện mạo chiến thuật khác biệt.

Chấn thương phá vỡ bộ khung

Đây là nguyên nhân dễ nhận thấy nhất. Việt Nam bước vào giải đấu với nhiều vị trí quan trọng không có trạng thái tốt nhất.

Thành Chung, Quang Hải và một số cầu thủ khác vắng mặt vì chấn thương; Xuân Son chỉ thi đấu trận mở màn với Philippines trước khi phải chia tay giải đấu.

Mất những nhân tố có khả năng tạo khác biệt khiến đội tuyển không chỉ thiếu phương án thay thế mà còn mất sự ổn định trong cách vận hành.

Minh Khoa (19) được xử dụng làm phương án thay thế phút cuối khi Thành Chung không thể thi đấu. Ảnh: Phạm Đình.

Nhưng chấn thương chỉ là một phần của câu chuyện. Một đội tuyển muốn hướng tới những sân chơi lớn không thể phụ thuộc quá nhiều vào một bộ khung cố định.

Khi một vài trụ cột vắng mặt, khoảng trống lập tức xuất hiện. Đó là vấn đề về chiều sâu đội hình mà Asian Cup 2027 sẽ đặt ra khắt khe hơn rất nhiều.

Điểm rơi phong độ và quá trình chuẩn bị

HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội tuyển có quá ít thời gian chuẩn bị và nhiều cầu thủ không đạt thể trạng 100%.

Việt Nam chỉ có một ngày tập trung trước khi lên đường sang Indonesia, trong khi nhiều trụ cột vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB và đội tuyển.

Đội tuyển không đạt điểm rơi phong độ tốt nhất

Trước Philippines, Việt Nam thắng tối thiểu 1-0. Trước Pakistan, dù thắng 4-2 nhưng vẫn để đối thủ hai lần chọc thủng lưới.

Đến khi gặp Thái Lan và Malaysia, những hạn chế về cường độ, khả năng chuyển trạng thái và sức sáng tạo càng rõ hơn.

Đình Bắc sau khi trở thành "Vua phá lưới" Đông Nam Á không có phong độ tốt tại FIFA ASEAN CÚP 2026. Ảnh: Phạm Đình.

Đáng chú ý, ngay cả khi đối thủ lùi sâu, Việt Nam vẫn gặp khó trong việc phá vỡ hệ thống phòng ngự. Khi bị dẫn bàn, đội tuyển thường đẩy cao đội hình nhưng chưa tạo được sức ép đủ lớn và liên tục.

Đó là điểm mà Ban huấn luyện cần nhìn thẳng: vấn đề không chỉ nằm ở con người, mà còn nằm ở cách tạo ra phương án B, phương án C trong một trận đấu.

Asian Cup 2027: Không thể chỉ thay người, phải thay đổi cách chơi

Bài học lớn nhất từ FIFA ASEAN Cup 2026 là Việt Nam cần chuẩn bị cho Asian Cup 2027 bằng một tư duy khác.

Trước hết, phải mở rộng và nâng chất lượng nguồn cầu thủ. Những nhân tố trẻ như Minh Hoàng, Adou Minh hay các cầu thủ mới được trao cơ hội cần được sử dụng thường xuyên hơn để tạo lớp kế cận thực sự, thay vì chỉ xuất hiện khi đội tuyển rơi vào thế thiếu người.

HLV Kim Sang Sik cần có rất nhiều sự thay đổi trong cách vận hành lối chơi của ĐT Việt Nam. Ảnh: Phạm Đình.

HLV Kim Sang Sik cũng cho biết ông sẽ tiếp tục tìm kiếm, bồi dưỡng các gương mặt trẻ để tạo sự kết hợp giữa các thế hệ.

Thứ hai, đội tuyển phải xây dựng nhiều cách tiếp cận trận đấu hơn. Không thể trận nào cũng kiểm soát bóng theo cùng một cấu trúc, tấn công theo cùng một hướng rồi chờ khoảnh khắc cá nhân.

Asian Cup sẽ có những đối thủ mạnh hơn Thái Lan và Malaysia rất nhiều. Nếu không có phương án chuyển trạng thái nhanh, pressing chủ động, bóng dài, đánh biên hoặc khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ, Việt Nam sẽ rất dễ bị bắt bài.

ĐT Việt Nam phải cần được làm mới tại Asian Cup 2027. Ảnh: Phạm Đình.

Cuối cùng là vấn đề chuẩn bị. Một giải đấu lớn không thể bắt đầu bằng việc chữa cháy. Từ tháng 11 và đặc biệt giai đoạn tập huấn trước Asian Cup 2027, đội tuyển cần tính toán kỹ tải vận động, thời gian hồi phục, thử nghiệm nhân sự và xây dựng bộ khung dự phòng.

Asian Cup 2027 sẽ là sân khấu lớn hơn, đối thủ mạnh hơn và sai số nhỏ hơn. Muốn đi xa, ĐT Việt Nam không chỉ cần những cầu thủ khỏe mạnh hơn.

Đội tuyển cần một chiều sâu tốt hơn, một điểm rơi được tính toán tốt hơn và quan trọng nhất là một lối chơi có nhiều phương án hơn.