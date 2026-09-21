Nơi ký ức làng quê lắng lại

Chùa Nổ - nơi những giá trị văn hóa, lịch sử được gìn giữ trong không gian thanh bình của làng quê Quảng Ngọc.

Không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, chùa Nổ còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Theo các tư liệu và hiện vật còn lưu giữ, chùa có thể đã xuất hiện từ cuối thời Trần, đầu thời Lê. Sơ đồ chùa được lưu trong gia phả dòng họ Lê ở làng Uy Nam, cùng những di vật mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XIII, cho thấy chiều sâu lịch sử của di tích.

Giữa nhịp sống hiện đại, chùa Nổ vẫn giữ nét thanh tịnh, cổ kính và bình yên.

Trải qua những biến động, chùa từng bị sụp đổ một phần do bom đạn Mỹ đánh phá năm 1964. Trong chiến tranh và những năm sau đó, khuôn viên chùa được sử dụng làm trạm xá, nhà kho, trạm điện. Đến năm 2008, chùa được xây dựng lại trên nền móng cũ và được Nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh vào năm 2011.

Mang kiến trúc truyền thống hình chữ đinh, gồm tam bảo, nhà tổ, cung Mẫu cùng các hạng mục khác, chùa Nổ gây ấn tượng bởi vẻ cổ kính, thanh tịnh giữa không gian làng quê.

Những đường nét kiến trúc truyền thống tạo nên vẻ đẹp cổ kính, thâm nghiêm của chùa.

Nét đẹp cổ kính trong không gian Chùa Nổ

Ngày nay, nơi đây không chỉ là điểm đến tâm linh, mà còn lan tỏa những giá trị hướng thiện thông qua việc truyền dạy giáo lý Phật pháp, các hoạt động sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Từ những điều bình dị, chùa Nổ góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất Quảng Ngọc.

Giữa dòng chảy thời gian, mái chùa vẫn là điểm tựa tinh thần bình yên, nơi ký ức quê hương được gìn giữ, để những giá trị văn hóa, lịch sử tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.