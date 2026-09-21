Sắc màu di sản văn hóa Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Các nghệ nhân trình diễn tiết mục Xẩm "Vui nhất có chợ Đồng Xuân"

Tại không gian trình diễn dân gian trước tòa Cánh diều, công chúng được hòa mình vào không khí rộn ràng của những màn múa lân sư và làn điệu hát xẩm, một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian có nội dung ca từ độc đáo, tiêu biểu của Việt Nam.

Các góc check-in nghệ thuật bên chú lân rực rỡ và mâm cỗ trông trăng truyền thống giúp các gia đình lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy đáng nhớ.

Trình diễn múa rối nước

Tại khu vực Thủy đình, nghệ thuật múa rối nước dân gian tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ, làm say lòng khán giả mọi lứa tuổi.

Tham gia chương trình, các em không chỉ quan sát mà còn được các nghệ nhân lành nghề trực tiếp hướng dẫn để tự tay làm ra những món đồ chơi đậm chất truyền thống như nặn tò he, nặn hoa quả bằng bột, tô vẽ mặt nạ giấy bồi hay sáng tạo các sản phẩm tết lá nghệ thuật độc đáo.

Ngoài ra, chương trình còn đem đến nhiều hoạt động trải nghiệm: trò chơi dân gian (nhảy dây, đi cà kheo, ô ăn quan, kéo co...) cùng các hoạt động trong Phòng Khám phá dành cho trẻ em như kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu, thử tài múa rối tay, khám phá nhạc cụ truyền thống. Không dừng lại ở vui chơi, tại bãi cỏ Nhà Chăm, các em nhỏ và gia đình còn được trải nghiệm giã cốm, làm cốm - nét đẹp mùa thu Hà Nội.

Các tình nguyện viên hướng dẫn khách tham quan trò chơi Cướp cờ

Những trải nghiệm này không chỉ mang ý nghĩa giáo dục cao mà còn tạo sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình, khơi dậy tình yêu đối với di sản văn hóa và tinh thần sáng tạo. Thông qua các hoạt động, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có cơ hội khám phá, nâng cao hiểu biết về những giá trị truyền thống, từ đó thêm trân trọng và tự hào về kho tàng di sản văn hóa dân gian của dân tộc.

PGS. TS. Trần Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chia sẻ: “Với chủ đề Sắc màu di sản văn hóa, chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động tại Bảo tàng không chỉ là một sân chơi Trung thu ý nghĩa, mà còn là nhịp cầu để các thế hệ cùng chạm vào những giá trị văn hóa dân gian một cách sống động và gần gũi. Khi trẻ em được tự tay nặn tò he, chơi những trò chơi của ông bà, cha mẹ và lắng nghe câu chuyện Trung thu qua lời kể của nghệ nhân, các em đang được nuôi dưỡng tình yêu di sản một cách tự nhiên nhất. Điều này góp phần gìn giữ, bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa cho mai sau”.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Các em nhỏ tham gia rước đèn với những chú lân

Các em nhỏ chụp ảnh cùng mâm cỗ Trung thu

Các tình nguyện viên giới thiệu về mâm cỗ Trung thu

Các em nhỏ say sưa nghe kể chuyện tranh về sự tích Trung thu

Các em nhỏ tham gia trò chơi dân gian nhảy dây thừng

Trò chơi kéo co luôn thu hút sự tham gia của nhiều em nhỏ

Các em nhỏ chơi trò đi guốc đôi, guốc ba

Các gia đình trải nghiệm nặn tò he

Nghệ nhân hướng dẫn các em nhỏ nặn hoa quả bằng bột

Nghệ nhân hướng dẫn em nhỏ làm đồ chơi tết lá

Các em nhỏ tham gia hoạt động tô vẽ mặt nạ giấy bồi