Quảng Ninh đón 18,8 triệu lượt khách trong 9 tháng, thu 56.400 tỷ đồng.

Quảng ninh thu hút khách du lịch quốc tế.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, kích cầu, xúc tiến và quảng bá du lịch với nhiều hình thức, quy mô khác nhau. Các chương trình góp phần tạo thêm sản phẩm, nâng cao trải nghiệm và thu hút du khách.

Trong 9 tháng, địa phương đã tham mưu, tổ chức 7 sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cấp thành phố và cấp quốc gia; 14 sự kiện thể thao cấp quốc gia, quốc tế và 29 sự kiện thể thao cấp thành phố. Nhiều hoạt động được tổ chức gắn với các điểm đến, dịch vụ vui chơi, giải trí và ẩm thực, góp phần tạo thêm dòng khách và kéo dài thời gian lưu trú. Cùng với phát triển sản phẩm du lịch, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường quốc tế; tăng cường liên kết với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác trong và ngoài nước.

Công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Trong quý IV, Quảng Ninh dự kiến tổ chức nhiều sự kiện như Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026, Lễ hội Mùa Thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, sự kiện văn hóa - nghệ thuật - du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây, Triển lãm Đặc sản Vùng miền Sắc Thu Quảng Ninh và Diễn đàn Du lịch Xanh Quảng Ninh.

Địa phương định hướng gắn các sự kiện với sản phẩm lưu trú, tham quan, ẩm thực, mua sắm và vui chơi, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tour, gói dịch vụ phù hợp. Qua đó, từng bước kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và tạo thêm cơ hội tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của địa phương. Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 23 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt trên 70.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, địa phương đang tập trung khai thác mùa du lịch Thu - Đông và chuỗi sự kiện cuối năm, hướng tới phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, đồng thời tăng giá trị từ các sản phẩm và dịch vụ địa phương.