Tấm lòng xa xứ gửi về mùa trăng quê

Thăm chùa Thiện Phước ở Tắc Vân, Cà Mau tôi để ý có một cái tên được Đại đức Trụ trì nhắc nhiều: Cô Diệu là phật tử Việt kiều ở Mỹ, cô phát tâm cúng dường số tiền đáng kể để xây tăng xá, là mạnh thường quân đồng hành cùng nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện của nhà chùa.

Nay, cận kề Tết Trung Thu mới đủ duyên được gặp cô tại chùa khi đan nan tre lồng đèn chuẩn bị đón Trăng Rằm cho trẻ quê đang dở dang trên tay.

Câu chuyện với cô Diệu cuốn hút khi lời kể về tuổi thơ gắn bó, năm giải phóng cô mới học hết lớp 6, vùng đất này ấm nồng trong ký ức của cô.

Sang Mỹ đã 25 năm và phu quân là người Mỹ, công việc ổn định, nhưng đau đáu trong lòng cô là quê hương. Nối tiếp dòng mạch niềm tin kính Phật từ thân mẫu, cô thường tới chùa mỗi khi về quê góp tấm lòng, chung sức cùng nhà Chùa trong các hoạt động an sinh xã hội.

Miền quê Cà Mau thân thiết níu chân phật tử Liên Hương với các công việc nhân đạo từ thiện, đặc biệt là đối với trẻ nghèo. Chị nhiều lần tới vui trung thu với các em ở Trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau. Với chùa Thiện Phước nơi thân mẫu chị quy y chị thường xuyên hỗ trợ trong các công việc từ thiện.

Trung thu năm nay lần thứ hai chị cùng chùa tổ chức cho trẻ nghèo cái tết ông trăng ráng sao tươm tất hơn năm ngoái. Chiều tối Rằm tháng Tám này sẽ tặng xe đạp, phát quà bánh cho các em. Trong đó có tặng những chiếc lồng đèn ông sao mà chị cùng quý thầy đang làm.

10 chiếc xe đạp mới, hàng chục phần quà bánh và những phong bao tiền mặt nho nhỏ giúp trẻ nghèo vui vẻ đón trăng Rằm.

Chị Nguyễn Thị Diệu sáu mươi lăm tuổi mà nhìn trẻ, trẻ hơn khi bên những chiếc lồng đèn chị sống lại tuổi thơ cùng các em ở một miền quê. Gắn bó với quê hương, ở Chicago có ngôi chùa Quang Minh chị cũng là một phật tử nhiệt thành với vai làm bếp phụ chùa, thật trân quý biết bao.

Đúng như tên gọi - Pháp danh Liên Hương ngát thơm mùa Trăng Trung Thu.

Bài và ảnh: Nguyễn Thành Công