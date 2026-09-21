Giữa Hàng Mã rực rỡ, nhớ một mùa Trung thu giản dị

Khung cảnh phố Hàng Mã dịp cận Trung thu. Ảnh: Linh Vũ

Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón mùa trăng mới

Những ngày cận Tết Trung thu, Hàng Mã rực lên sắc màu của đèn lồng, mặt nạ và những món đồ trang trí với đa dạng mẫu mã. Dòng người nối nhau dạo phố, ngắm hàng, mua sắm; trẻ nhỏ háo hức trước những món đồ chơi bắt mắt, người lớn thong thả hòa vào không khí náo nức của mùa trăng. Với nhiều gia đình, Hàng Mã đã trở thành một địa điểm quen thuộc mỗi dịp Trung thu.

Chị Kiều Anh, 43 tuổi (Nghi Tàm, Hà Nội), gần như năm nào cũng đưa con đến phố Hàng Mã. Với chị, thay đổi dễ nhận thấy trong mùa Trung thu năm nay là cách tổ chức trật tự hơn: "Năm nay tôi thấy mọi thứ quy củ hơn, có rào chắn, có lực lượng an ninh. Người bán cũng thoải mái hơn khi khách đến xem, chụp ảnh", chị Kiều Anh chia sẻ.

Không gian Hàng Mã được quy hoạch gọn gàng, mang đến trải nghiệm tốt cho du khách. Ảnh: Linh Vũ

Không chỉ những gia đình có con nhỏ tìm đến Hàng Mã, con phố còn là điểm hẹn của những người muốn tận hưởng không khí Trung thu theo cách thong thả hơn. Bà Bích Thủy, 60 tuổi (Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), cùng chồng duy trì thói quen ghé phố mỗi năm. Đối với bà, không khí năm nay có phần nhộn nhịp, hàng hóa được bày biện đẹp mắt, gọn gàng hơn. Nhưng điều khiến ông bà thấy vui thích đôi khi không nằm ở chuyện mua sắm: "Ngày xưa, hồi mình còn bé, đồ chơi Trung thu không có nhiều như bây giờ. Giờ hai vợ chồng đi cùng nhau, xem các cháu, ngắm cảnh, mọi người thích gì, mua gì cũng đã thấy vui rồi."

Bà Thuỷ cùng chồng thường dạo phố mỗi dịp Trung thu. Ảnh: Hà Thương

Từ niềm háo hức của trẻ nhỏ đến những bước chân dạo phố của người lớn tuổi, Hàng Mã mỗi mùa trăng lại trở thành nơi các thế hệ cùng tìm thấy niềm vui riêng.

Ký ức về những mùa Trung thu giản dị

Giữa những món đồ chơi rực rỡ, phong cách hiện đại của Trung thu năm nay, nhiều người vẫn dành sự ưu ái cho những món đồ truyền thống. Không chỉ bởi vẻ thân thuộc, mà còn bởi những món quà đó gợi nhớ một thời thơ ấu giản dị, khi niềm vui ngày Trung thu đôi khi chỉ bắt đầu từ chiếc đèn ông sao hay món đồ chơi nhỏ được bố mẹ mua cho.

Với bà Thủy, ký ức Trung thu xưa vẫn hiện lên qua những món đồ chơi ít ỏi mà trẻ con từng mong chờ. "Hồi xưa đồ chơi Trung thu hiếm lắm, mỗi bé được bố mẹ mua cho một cái đèn Trung thu, một cái đèn ông sao là rất vui rồi. Ước mơ hơn thì được một bộ ấm chén bằng thủy tinh để chơi đồ hàng. Bây giờ các cháu có bao nhiêu đồ chơi, thích gì cũng có", bà kể.

Nhiều gia đình vẫn mong muốn lưu giữ những kí ức Trung thu truyền thống. Ảnh: Linh Vũ

Bởi vậy, mỗi lần trở lại Hàng Mã, bà vẫn thích ngắm những món đồ truyền thống, vừa xem những gì mới mẻ, vừa nhớ lại chuyện cũ cùng chồng. "Đi dạo phố dịp Trung thu giúp cô lại nhớ ký ức ngày xưa. Vừa xem cái mới, vừa nhớ lại, thỉnh thoảng hai vợ chồng lại kể với nhau ngày trước đi chơi thế nào, hồi chưa lấy nhau ra sao, rồi cả những lần đưa con đến đây", bà chia sẻ.

Đặt chân tới nơi này, nhiều người vẫn vẹn nguyên ký ức hàng chục năm trước. Ảnh: Hà Thương

Những món đồ chơi ấy cũng trở thành cầu nối giữa ký ức của người lớn và trải nghiệm của trẻ nhỏ. Cũng theo chị Kiều Anh, chị thường hướng con đến những món đồ thủ công truyền thống, giúp chị có dịp kể cho con nghe về tuổi thơ của mình mỗi khi cháu tò mò hỏi: "Mẹ ơi, ngày xưa mẹ bé thì mẹ chơi những đồ chơi này à?", chị kể.

Trung thu hôm nay có thể đủ đầy và nhiều lựa chọn hơn, nhưng những món đồ chơi xưa vẫn giữ một sức hút riêng. Với người lớn, đó là dịp tìm lại ký ức; với trẻ nhỏ, đó là cơ hội chạm vào một phần tuổi thơ của cha mẹ.

Giữa sắc màu rực rỡ của phố Hàng Mã mỗi dịp Trung thu, những món đồ chơi truyền thống vẫn có chỗ đứng riêng, không chỉ gợi nhớ ký ức tuổi thơ của thế hệ trước, mà còn được nhiều phụ huynh lựa chọn để giới thiệu cho con trẻ những nét văn hóa thân thuộc.

Nhiều người mong muốn lưu giữ những ký ức Trung thu truyền thống. Ảnh: Linh Vũ

Với chị Kiều Anh, những món đồ thủ công truyền thống không chỉ đơn thuần là món quà mùa lễ hội, mà còn là cách để các con hiểu hơn về tuổi thơ của thế hệ trước. Sự quan tâm ấy cũng được anh Đặng Văn Hậu, nghệ nhân tò he đã gắn bó với phố Hàng Mã mỗi mùa Trung thu suốt 20 năm, cảm nhận qua những thay đổi ở khu phố. Theo anh, khách hàng ngày càng tìm đến những sản phẩm mang dấu ấn văn hóa truyền thống.

Màu sắc, kiểu dáng có thể biến tấu nhưng vẫn mang đậm dấu ấn truyền thống. Ảnh: Linh Vũ

"Khách hàng bây giờ quan tâm đến mẫu mã truyền thống nhiều hơn, thích những gì tìm về văn hóa truyền thống", anh Hậu chia sẻ. Theo quan sát của anh, so với khoảng chục năm trước, đồ chơi truyền thống hiện diện nhiều hơn, trong khi những món đồ chơi mang tính bạo lực như mặt nạ kinh dị, đao, kiếm ngày càng vắng bóng.

Những gian hàng giữ lại các sản phẩm xưa cũng góp phần tạo nên diện mạo riêng cho Hàng Mã mỗi mùa trăng. Anh Hậu cho biết, các gian hàng truyền thống vẫn còn, thậm chí có những nơi phục chế lại đồ chơi cũ. Với riêng món tò he, nguyên liệu cũng được điều chỉnh để sản phẩm bền hơn, thuận tiện cho du khách mang về làm quà.

Từ những người bán vẫn kiên trì đưa đồ chơi truyền thống ra phố mỗi mùa Trung thu đến các gia đình chủ động tìm mua cho con, sự gặp gỡ ấy giúp những món đồ dân gian tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Trên con phố rực rỡ ánh đèn, giá trị truyền thống không chỉ nằm trong ký ức, mà còn được trao lại qua những lựa chọn giản dị của mỗi thế hệ.