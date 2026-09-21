Khai mạc triển lãm 'Thành tựu Phật giáo Lâm Đồng' chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh

Chư tôn đức dự lễ khai mạc

Chứng minh buổi triển lãm có Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; cùng với sự tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội; Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn.

Được biết, triển lãm là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ đại hội, góp phần giới thiệu đến chư tôn đức, đại biểu và khách mời những hình ảnh tiêu biểu về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Phật giáo Lâm Đồng; đồng thời phản ánh những đóng góp của Phật giáo đối với đời sống văn hóa, tinh thần và an sinh xã hội tại địa phương suốt 45 năm qua.

Không gian triển lãm

Các đại biểu sẽ được tham quan không gian triển lãm với hệ thống hình ảnh, tư liệu và những hoạt động Phật sự tiêu biểu từ công tác Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục đến Văn hóa, Nghi lễ, Từ thiện xã hội và các hoạt động hướng đến cộng đồng; những hình ảnh về sinh hoạt của các tự viện, các khóa tu, hoạt động thuyết giảng, giáo dục Phật học, chăm lo đời sống đồng bào, cứu trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Chiều nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành phiên làm việc đầu tiên của đại hội tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng.

Sáng mai, 22-9, phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra với sự tham dự của hơn 500 đại biểu tham dự.

Một số hình ảnh ghi nhận: