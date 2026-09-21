Ngày 26/9, Trà My tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Cadong năm 2026

Nhiều nghi lễ truyền thống của đồng bào Cadong sẽ được tái hiện tại ngày hội. Ảnh: PHAN VINH

Bà Võ Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My cho biết, điểm nhấn của ngày hội là phục dựng nghi thức "Đi tìm nguồn nước và cúng máng nước" của đồng bào Cadong.

Để chuẩn bị cho hoạt động này, Ban tổ chức huy động nghệ nhân, người có uy tín, người am hiểu văn hóa tại thôn Long Sơn tham gia hoàn thiện nghi thức, chuẩn bị cây nêu, lễ vật, đạo cụ, trang phục, máng nước và các điều kiện phục vụ trình diễn.

Ngày hội văn hóa dân tộc Cadong năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Bên cạnh chương trình khai mạc và văn nghệ chào mừng, ngày hội có các hoạt động trình diễn trống chiêng, hội thi bắn ná, bắn nỏ, kéo co, thi ẩm thực và trưng bày nông sản địa phương. Các thôn Long Sơn, Trà Sơn, Trà Giang và Đồng Trầu tham gia nhiều nội dung giao lưu, thi đấu trong khuôn khổ ngày hội.

Đồng bào Cadong tại xã Trà My tập luyện điệu trống chiêng chuẩn bị cho ngày hội. Ảnh: PHAN VINH

Ngày hội được tổ chức trong khuôn khổ Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Hoạt động nhằm gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao niềm tự hào của cộng đồng và tạo thêm điểm nhấn cho du lịch địa phương.