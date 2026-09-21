Sắc màu Trung thu rộn ràng tại quán cà phê Hà Nội thu hút giới trẻ

Để đón mùa trăng rằm năm nay, nhiều quán cà phê tại Hà Nội đã sớm lên ý tưởng, thiết kế và trang trí không gian Trung thu với đèn lồng, đầu lân, mặt nạ cùng nhiều tiểu cảnh bắt mắt. Mỗi địa điểm mang một phong cách riêng, tạo nên những góc chụp ảnh độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Theo phóng viên ghi nhận, tại một quán cà phê trên đường Xuân La (phường Xuân Đỉnh), không gian được trang trí với sắc đỏ chủ đạo, kết hợp đèn lồng và các vật dụng mang đậm nét văn hóa truyền thống. Cách bài trí hài hòa tạo nên nhiều góc check-in, thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến.

Quán cà phê trên đường Xuân La được trang trí với đèn lồng, đầu lân, mặt nạ cùng nhiều tiểu cảnh mang đậm sắc màu Trung thu truyền thống.

Các bạn trẻ check-in bên không gian quán cà phê mang đậm màu sắc Trung thu.

Nhiều người lựa chọn trang phục, phụ kiện phù hợp với không khí Trung thu để chụp ảnh. Vào những thời điểm đông khách, một số người phải xếp hàng chờ đến lượt để ghi lại khoảnh khắc giữa không gian trang trí đa sắc màu.

Bạn Nguyễn Hương và Hương Thu (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cả hai đã tìm hiểu nhiều quán cà phê có không gian Trung thu trước khi lựa chọn địa điểm này để chụp ảnh.

“Chúng em thấy quán có cách bài trí ấn tượng, phù hợp với bộ trang phục đã thuê nên quyết định đến đây. Không gian đẹp, nhiều góc chụp ảnh nên chúng em rất háo hức và muốn lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt trong mùa Trung thu năm nay”, hai bạn chia sẻ.

Trước không khí rộn ràng của mùa trăng, bạn Minh Khôi (25 tuổi, phường Phú Diễn) cho biết, không gian Trung thu tại quán cà phê ở đường Xuân La mang đến cảm giác gần gũi, gợi nhớ những ký ức tuổi thơ. Sự kết hợp giữa sắc đỏ, đèn lồng và các vật dụng truyền thống không chỉ tạo nên những góc chụp ảnh ấn tượng mà còn giúp bạn trẻ cảm nhận rõ hơn không khí Trung thu năm nay.

Chị Ngọc Hà - chủ quán cà phê trên đường Xuân La cho biết đã đầu tư khoảng 150 triệu đồng để trang trí Trung thu. Từ khoảng 3 tháng trước, chị bắt đầu lên ý tưởng, tìm kiếm vật dụng và tự thiết kế không gian theo phong cách riêng. “Tôi muốn kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và phong cách hiện đại để phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Hy vọng không gian không chỉ đẹp để chụp ảnh mà còn gợi lại những ký ức tuổi thơ”, chị Hà chia sẻ.

Bạn trẻ chụp hình tại quán cà phê trên phố Đinh Liệt, phường Hoàn Kiếm.

Nhiều góc check-in ấn tượng thu hút các bạn trẻ tới chụp hình trước Tết Trung thu.

Một quán cà phê trên phố Hàng Chiếu được bày trí ấn tượng, bắt mắt.

Không chỉ tại khu vực Xuân La, nhiều quán cà phê ở khu vực phố cổ Hà Nội cũng thu hút sự chú ý nhờ cách trang trí độc đáo. Trên phố Đinh Liệt, một quán cà phê gây ấn tượng với mặt tiền mang dấu ấn nghệ thuật, trở thành điểm dừng chân chụp ảnh của nhiều bạn trẻ.

Trong khi đó, một quán cà phê trên phố Hàng Chiếu khoác lên mình diện mạo rực rỡ với không gian trang trí Trung thu nổi bật giữa khu phố cổ của Thủ đô, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Bên cạnh giới trẻ, nhiều gia đình cũng đưa trẻ nhỏ đến các quán cà phê được trang trí đẹp mắt để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm mùa trăng. Những không gian này góp phần tạo thêm điểm vui chơi, trải nghiệm và cảm nhận không khí Trung thu giữa lòng Hà Nội.