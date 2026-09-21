Thành phố Bắc Ninh: Niềm tự hào và khát vọng cho thế hệ mai sau

Nhìn lại chặng đường phát triển của quê hương, từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa Bắc Ninh đang vươn mình trở thành một trung tâm công nghiệp, đô thị hiện đại, tôi cũng như mọi người dân trong phường Kinh Bắc đều cảm nhận rõ sự thay đổi kỳ diệu từng ngày. Bắc Ninh giờ đây đã sánh ngang với các đô thị lớn trong cả nước, sở hữu cơ sở hạ tầng và tốc độ phát triển kinh tế không kém các thành phố khác.

Thành phố Bắc Ninh tương lai sẽ là nơi các thế hệ con cháu được lớn lên trong một môi trường sống văn minh, hiện đại; được hưởng thụ nền giáo dục tiên tiến cùng những thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất. Những mô hình đô thị thông minh được áp dụng ngay tại quê hương sẽ giúp lớp trẻ tiếp cận tri thức và công nghệ hiện đại - điều mà các thế hệ cha anh đi trước chưa có điều kiện trải nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Đính, tổ dân phố Y Na, phường Kinh Bắc.

Cùng với đó, không gian sống và các tiện ích công cộng ngày càng được hoàn thiện. Hệ thống bệnh viện, trường học, giao thông đô thị được nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của từng gia đình. Các công trình công viên, khu vui chơi giải trí, trung tâm văn hóa và phúc lợi xã hội quy mô lớn tiếp tục được đầu tư đồng bộ, mang lại môi trường phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho thế hệ trẻ.

Đứng trước ngưỡng cửa của một thành phố mới, điều mong muốn nhất của người dân là các dự án hạ tầng sẽ nhanh chóng được triển khai, hoàn thiện, phục vụ thiết thực cho đời sống nhân dân. Đồng thời, chính quyền các cấp quan tâm nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, mở rộng các chính sách bảo hiểm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện dành riêng cho người cao tuổi, người hưu trí. Song hành với phát triển kinh tế cần chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của vùng miền Kinh Bắc, giữ trọn nét đẹp trân quý của người Bắc Ninh. Đặc biệt là bảo tồn di sản dân ca quan họ và các di tích lịch sử trong không gian đô thị hiện đại để Nhân dân được thụ hưởng những thành quả của phát triển kinh tế - xã hội ngay chính trên quê hương mình.

Tôi tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc đang được xây dựng hôm nay và ngày sắp tới, các thế hệ con cháu mai sau sẽ được sống, học tập và trưởng thành trong một thành phố hiện đại, văn minh, tự tin bước ra thế giới và nối tiếp truyền thống của vùng đất Kinh Bắc - Bắc Ninh văn hiến.