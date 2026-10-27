​​​​​​​Nỗ lực giữ rừng

Từ đầu năm đến nay, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, đơn vị chủ rừng, số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được kéo giảm, tỷ lệ che phủ rừng được nâng lên. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 47%, rất cần sự nỗ lực của các cấp, ngành và sự chung tay của người dân.

Xử lý nghiêm vi phạm

Trên cơ sở tiếp nhận tin báo tội phạm liên quan đến vụ phá rừng trái pháp luật, với diện tích rừng bị xâm hại là 12.620m2, xảy ra tại lô 8, khoảnh 2 và lô 1, khoảnh 3 thuộc tiểu khu 232 - xã Suối Dầu, Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh đã kiểm tra, xác định có dấu hiệu tội phạm. Đến giữa tháng 9, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 232. Sau khi khởi tố vụ án, Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh đã thực hiện các thủ tục bàn giao vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo quy định. “Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh đã tăng cường kiểm tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm. Qua đó, phát hiện 4 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Ngay sau khi phát hiện, hạt đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức xác minh để xử lý theo đúng quy định. Đối với các vụ việc chưa xác định được đối tượng vi phạm, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, chủ rừng và các cơ quan chức năng tập trung điều tra, xác minh nhằm làm rõ hành vi, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Hoàng Trung Sĩ - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh cho biết.

Lực lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh tuần tra trong rừng.

Trong 9 tháng năm 2026, Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh đã tiếp nhận 4 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Qua kiểm tra, xác minh, xử lý, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội hủy hoại rừng xảy ra tại 2 vị trí thuộc tiểu khu 198 - xã Nam Khánh Vĩnh (thuộc lâm phận Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa), với tổng diện tích rừng tự nhiên bị xâm hại là 9.690m2; quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ cháy xảy ra tại lô 3 khoảnh 2 tiểu khu 203 - xã Nam Khánh Vĩnh (lâm phận Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa) do khu vực bị cháy không đạt tiêu chí rừng tự nhiên và không xác định được nguyên nhân gây cháy. Đối với 2 vụ việc còn lại, Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, các cơ quan chức năng xác minh thông tin, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo ông Nguyễn Danh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ từ cấp ủy, chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đã phát huy hiệu quả giúp cảnh báo và phát hiện sớm các điểm cháy rừng, các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp đã xử lý nghiêm theo đúng quy định. Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng về phá rừng; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp được kéo giảm; tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh tăng 0,39%, hiện đạt 47,19%.

Lực lượng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn tuần tra, bảo vệ rừng thông tại xã Khánh Sơn.

Chủ động giữ rừng từ sớm, từ cơ sở

Mặc dù số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được kéo giảm song vẫn còn không ít thách thức khi vi phạm vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những “điểm nóng”. Một số địa phương, đơn vị chủ rừng chưa chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; một số vụ việc do đơn vị chủ rừng chuyển giao cho lực lượng Kiểm lâm, chưa phát hiện kịp thời, chưa xác định được đối tượng vi phạm đã gây khó khăn trong công tác điều tra, xác minh, xử lý. Bên cạnh đó, tình trạng đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn...

Lâm sản bị tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh.

Theo ông Nguyễn Danh, để giữ vững diện tích rừng trên địa bàn tỉnh, lực lượng Kiểm lâm sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị chủ rừng, chính quyền cơ sở thường xuyên theo dõi, nắm bắt các khu vực trọng điểm có nguy cơ bị phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật để kiểm tra, ngăn chặn ngay các hành vi vi phạm khi vừa mới phát sinh. Cùng với đó, lực lượng Kiểm lâm kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng, cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép; phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết thu hồi diện tích rừng và đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhất là những vụ việc có dấu hiệu tội phạm... Cùng với đó, ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, kịp thời tình trạng suy giảm diện tích rừng do bị chặt phá, bị cháy, khai thác trái pháp luật; tập trung tuyên truyền cho người dân, nhất là người dân sống gần rừng tham gia công tác bảo vệ, phát triển rừng...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt chỉ tiêu đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 47%. Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng, rất cần sự chung tay của người dân, nhất là người dân sinh sống ở gần rừng, ven rừng.

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, tiếp nhận tổng cộng 103 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã ban hành 4 quyết định khởi tố vụ án hình sự, gồm 3 vụ về tội hủy hoại rừng, 1 vụ về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; xử phạt vi phạm hành chính 116 vụ, gồm 38 vụ của năm 2026 và 78 vụ của năm 2025 chuyển sang.