Bắc Ninh: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại 45 xã, phường

Theo thông báo của Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh, căn cứ dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố và kết quả theo dõi, tổng hợp, thời tiết trên địa bàn phổ biến nhiều mây, có mưa rải rác; nhiệt độ cao nhất từ 28,8 - 31°C, độ ẩm không khí trung bình từ 60 -73%.

Cháy rừng tại tổ dân phố Phấn Sơn, phường Tiền Phong. (Ảnh chụp ngày 1/11).

Qua đánh giá, cấp dự báo cháy rừng tại các địa phương có sự phân hóa. Trong đó, khu vực các xã, phường: Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Đào Viên, Bồng Lai, Hạp Lĩnh, Kinh Bắc, Nam Sơn, Tam Sơn, Vũ Ninh, Đông Cứu, Đại Đồng, Liên Bão, Phật Tích, Phù Lãng, Tân Chi, Tiên Du, Lục Sơn, Trường Sơn, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng và Bảo Đài có cấp dự báo cháy rừng I (cấp thấp).

Đáng chú ý, cấp dự báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm (cấp V) được xác định tại các xã, phường: Ngọc Thiện, Nhã Nam, Phúc Hòa, Quang Trung, Tân Yên, Tự Lạn, Việt Yên, Nếnh, Vân Hà, Đồng Việt, Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh, Tiên Lục, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ, Phượng Sơn, Đại Sơn, Sơn Động, Tây Yên Tử, Dương Hưu, Yên Định, An Lạc, Vân Sơn và Tuấn Đạo.

Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao, Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh đề nghị UBND các xã, phường, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã và các chủ rừng khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2026-2027 và các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Tại những địa bàn có cấp dự báo cháy rừng V, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào rừng.

Đặc biệt, nghiêm cấm người dân đốt dọn thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng, làm giảm vật liệu cháy và sử dụng lửa trong rừng, ven rừng. Đối với các địa phương có cấp dự báo cháy rừng I, chính quyền cơ sở phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chủ rừng triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra, hướng dẫn quy vùng sản xuất nương rẫy, tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát, đốt nương làm rẫy đúng kỹ thuật.

Chi cục Kiểm lâm thành phố cũng đề nghị chính quyền địa phương và các chủ rừng thường xuyên thông tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ, cấp dự báo và tình hình cháy rừng hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi xảy ra cháy, cần kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, dập tắt sớm đám cháy; đồng thời điều tra, xác minh nguyên nhân, truy tìm thủ phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.