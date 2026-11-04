Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai ngay biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Lực lượng chức năng làm băng cản lửa để phòng, chống cháy lan trong rừng

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng El Nino đã đạt ngưỡng rất mạnh, dự kiến đạt đỉnh vào những tháng cuối năm 2026 và có khả năng kéo dài sang đầu năm 2027. Hiện tượng này có thể gây nắng nóng kéo dài, lượng mưa thiếu hụt, hạn hán trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị chủ rừng xác định PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong mùa khô; thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, lấy phòng ngừa làm chính, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ động tham mưu, triển khai công tác PCCCR; chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tổ chức ứng trực 24/24 giờ khi cảnh báo cháy rừng từ cấp III trở lên; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo cháy rừng trên hệ thống của ngành tại website vnforest.gov.vn để kịp thời thông tin đến chính quyền địa phương, chủ rừng và người dân.

Lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ rừng

Đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát, cảnh báo cháy rừng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. UBND các xã, phường và Đặc khu Phú Quý phải nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp, xây dựng phương án PCCCR đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê.

Các địa phương cần củng cố tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng tại thôn, bon, tổ dân phố có rừng; kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong sản xuất, canh tác, xử lý thực bì và tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR đối với các hộ dân sản xuất gần rừng. Khi xảy ra cháy, địa phương phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện xử lý, sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án PCCCR phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường tuần tra, kiểm soát diện tích rừng được giao quản lý, chủ động thực hiện các biện pháp giảm vật liệu cháy. Các đơn vị phải bố trí lực lượng, phương tiện thường trực 24/24 giờ khi nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên; kiểm soát hoạt động sử dụng lửa trong rừng và khu vực giáp ranh.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị đóng quân trong rừng, gần rừng phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và chủ rừng tham gia PCCCR. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; điều tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCCR.