Đắk Lắk tiến hành hủy nổ bom, đạn sót lại sau chiến tranh

Lực lượng chức năng tiến hành thu gom quả bom dưới lòng đất để tiêu hủy.

Theo thông tin từ Ban Công binh, trước đó, trong quá trình làm rẫy, một số người dân ở buôn Kna và thôn Đoàn Kết (xã Cư M’gar) tình cờ phát hiện có các vật thể nghi là bom, đạn bị vùi sâu dưới đất. Qua kiểm tra, rà tìm, lực lượng chức năng thu được một quả bom 500-LB MK82 và hai quả đạn cối 60mm. Đây đều là những khí tài quân sự có sức công phá lớn, rất nguy hiểm. Việc thu gom, vận chuyển và hủy nổ số bom, đạn trên được Ban Công binh và các lực lượng tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại diện Ban Công binh cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện vật thể nghi là bom, mìn, đạn hoặc vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh cần nhanh chóng rời xa và thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quân sự gần nhất; tuyệt đối không tự ý đào bới, di chuyển hay tác động vào vật thể.