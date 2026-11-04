Liên tục để mất rừng, lãnh đạo ban quản lý rừng và hạt kiểm lâm xin 'rút kinh nghiệm'

Ngày 4/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, đã báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý các vụ phá, khai thác rừng trái phép xảy ra tại xã Ia Pia và xã Ia Mơ, đều thuộc tỉnh Gia Lai.

Được biết, vụ việc tại xã Ia Mơ đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự về "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản". Theo đó, qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 538 cây rừng bị cưa hạ, chỉ còn lại gốc thuộc tiểu khu 1003, lâm phần do Trạm Bảo vệ rừng số 8 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và Ban Quản lý dự án thủy lợi 7; cùng tiểu khu 998 do UBND xã Ia Mơ quản lý. Cây bị chặt hạ gồm dầu, cà chít, kơ nia, chiêu liêu, cám, trâm, phượng rừng, thầu tấu.

Hiện trường một vụ khai thác lâm sản trái phép ở Ia Mơ.

Đối với các vụ phá rừng trái phép tại xã Ia Pia, qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định tổng diện tích rừng bị phá trái phép là 8,8 ha tại các tiểu khu 948, 949, thuộc diện tích rừng sản xuất.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 23/3, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông đã khởi tố các vụ án hình sự về tội "Hủy hoại rừng".

Liên quan tới vụ việc trên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai đã tổ chức họp tập thể lãnh đạo Ban, kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu 1003 mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Theo đó, đối với lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai tự phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng; Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 8 kiểm điểm rút kinh nghiệm; khiển trách Phó Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng phụ trách địa bàn xã Ia Mơ; cảnh cáo viên chức, trực tiếp phụ trách tiểu khu 1003.

Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông cũng đã tổ chức họp toàn thể công chức đơn vị để tiến hành làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn quản lý.

Cụ thể, tập thể Ban lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, trước hết với vai trò là thủ trưởng đơn vị, xin nghiêm túc kiểm điểm trước Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Tại cuộc họp, tập thể Hạt Kiểm lâm có 100% ý kiến thống nhất phê bình kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước Ban lãnh đạo và tập thể đơn vị đối với 5 công chức kiểm lâm làm việc tại địa bàn xã Ia Mơ; yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao đối với địa bàn phụ trách.

Do các vụ việc đang được cơ quan điều tra thụ lý nên Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân liên quan. Có kết quả điều tra, Sở sẽ xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.