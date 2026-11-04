Bắt giữ đối tượng trộm vàng tại Sơn Mỹ

Trước đó, ngày 29/10, Công an xã Sơn Mỹ tiếp nhận tin báo của bà N.T.T. (SN 1977, trú xã Sơn Mỹ) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị, gồm trang sức bằng vàng và điện thoại di động.

Tang vật vụ án được lực lượng công an thu giữ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Sơn Mỹ đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp, hỗ trợ của người dân, Công an xã Sơn Mỹ đã nhanh chóng xác định, truy xét và bắt giữ T.M.H (SN 2005, trú tại xã Sơn Mỹ) ngay trong ngày 29/10 và thu hồi các tang vật liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, T.M.H khai nhận: Lợi dụng thời điểm sáng sớm, khi gia đình bị hại mở cửa nhưng không có người trông coi, H đã lén lút đột nhập vào nhà và lấy trộm 1 dây chuyền vàng, 1 mặt dây chuyền vàng, 3 nhẫn vàng cùng 1 điện thoại di động để trong túi xách treo trên tủ quần áo.

Số tiền đối tượng H bán vàng, điện thoại được lực lượng công an thu giữ

Sau khi trộm được tài sản, H mang đi tiêu thụ tại nhiều địa điểm khác nhau. Đáng chú ý, đối tượng đã di chuyển đến TP Hồ Chí Minh, bán 1 dây chuyền vàng và 1 nhẫn vàng với giá gần 50 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với T.M.H để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.