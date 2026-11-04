Triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Các bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Vũ Hải (sinh năm 1994); Phạm Thị Kim Chi (sinh năm 2002), cùng trú tại xã Châu Phú, tỉnh An Giang; Lê Thị Thúy Kiều (sinh năm 2008); Lê Hoàng Nam (sinh năm 2010) cùng trú tại khóm Mỹ Phú, phường Long Xuyên; Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1999, trú tại xã Long Điền) và Trần Văn Minh (sinh năm 2008, trú tại ấp Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong).

Các bị can Nguyễn Vũ Hải và Phạm Thị Kim Chi (từ trái qua) cùng tang vật khám xét nơi cất giấu ma túy

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25/10/2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phát hiện xe bán tải Ford Ranger màu cam, biển kiểm soát 66C-151.14, chở một nam và một nữ đến một khách sạn tại khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang có dấu hiệu nghi vấn nên đã phối hợp với Công an phường Mỹ Thới và Công an phường Long Xuyên kiểm tra phòng nghỉ tại khách sạn các đối tượng thuê, lực lượng công an phát hiện thu giữ 2 túi ni lông chứa chất nghi là ma túy có in chữ “PORSCHE”.

Quá trình làm việc, xác định các đối tượng là Nguyễn Vũ Hải và Phạm Thị Kim Chi, qua lấy lời khai ban đầu cả hai thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật liên quan vụ án

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng còn cất giấu ma túy tại nhà của Kiều ở khóm Mỹ Phú, phường Long Xuyên.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Kiều, lực lượng công an phát hiện Kiều, Lê Hoàng Nam, Trần Văn Minh và Lê Thị Tuyết Nga (sinh năm 2009, trú tại khóm Hưng Thạnh, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), có dấu hiệu tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 740 gam chất nghi là ma túy tổng hợp, được chia trong 115 túi ni lông màu vàng có in hình cây thảo mộc; 1 vật kim loại hình khẩu súng, đạn, quả lựu đạn không có kíp (nghi là vũ khí quân dụng), cùng một số tang vật và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Hải đã gửi một gói hàng chứa chất nghi là ma túy từ phường Long Xuyên ra Đặc khu Phú Quốc.

Lực lượng công an tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1999, trú tại xã Long Điền) đang tàng trữ gói hàng chứa chất ma tuý do Hải gửi từ đất liền ra đảo.

Bị can Nguyễn Duy Khánh cùng tang vật

Theo thông tin điều tra ban đầu, Khánh mua số hàng trên với giá 02 triệu đồng để sử dụng. Kiểm tra tại một phòng thuộc nhà trọ ở khu phố Suối Đá, Đặc khu Phú Quốc do Khánh thuê, lực lượng công an phát hiện Khánh cùng Phan Thị Thu Diễm (sinh năm 2003, trú tại khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức); Lâm Đạo Quý (sinh năm 1999, trú tại khu phố 2, Đặc khu Phú Quốc); Nguyễn Hồng Đức (sinh năm 2004, trú tại khu phố 6, Đặc khu Phú Quốc), có dấu hiệu tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra đã đưa 3 đối tượng Diễm, Đức, Nga đi cai nghiện bắt buộc và xử phạt vi phạm hành chính đối với Quý.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.