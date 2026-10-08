Những suất cơm nghĩa tình của Dân quân

Đây là hoạt động của mô hình “Hành trình người chiến sĩ sao vuông”, do Ban CHQS phường Chánh Hưng triển khai thực hiện từ đầu năm 2026, thiết thực chăm lo đời sống, hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn, người già neo đơn, trẻ em bán vé số và lao động tự do…

Các chiến sĩ Dân quân tham gia chuẩn bị những suất cơm nghĩa tình.

Để mô hình được duy trì thường xuyên, Ban CHQS phường Chánh Hưng đã chủ động phối hợp với Chi bộ Khu phố 4, Bếp cơm Phước Thiện và các nhà hảo tâm trong công tác vận động quyên góp, chuẩn bị nguyên liệu, chế biến thành phẩm và tổ chức trao tặng các suất cơm.

Trung tá Triệu Thanh Phong, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết: Từ thực tế địa bàn và yêu cầu thực hiện công tác dân vận, chúng tôi đề xuất triển khai mô hình vừa có ý nghĩa gắn kết tình quân dân, vừa giáo dục ý thức trách nhiệm vì cộng đồng cho cán bộ, chiến sĩ.

Từ khi thực hiện mô hình, cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham gia từng phần việc. Từ chuẩn bị, sắp xếp, vận chuyển đến trao tận tay những suất cơm tặng người dân, các lực lượng đều thể hiện tinh thần tận tâm, chu đáo, niềm nở trao yêu thương đến với người nghèo.

Bà Đỗ Thị Lan, 76 tuổi, ngụ tại phường Chánh Hưng bày tỏ: “Gia đình tôi neo người, lại thuộc diện khó khăn về kinh tế. Bản thân tôi sức khỏe giảm sút, bệnh tật thường xuyên. Nhờ những suất cơm nghĩa tình của các chú Dân quân và nhà hảo tâm nên gia đình tôi cũng bớt lo nghĩ kiếm tiền chạy ăn từng bữa. Tình cảm và tấm lòng của các chú Dân quân, gia đình chúng tôi khắc ghi trong lòng”.

Người lao động được tặng suất cơm miễn phí.

Đến tận nhà trao suất cơm tặng người già neo đơn.

Mỗi suất cơm được trao đi là một lần tình cảm quân dân được vun đắp, lan tỏa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Mô hình “Hành trình người chiến sĩ sao vuông” với những suất cơm nghĩa tình tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Dân quân phường Chánh Hưng trong công tác dân vận, góp phần chăm lo an sinh xã hội và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân.