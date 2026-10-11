Dự báo giá vật liệu xây dựng quý IV tăng nhẹ

Giá vật liệu xây dựng ổn định trong quý III

Từ đầu năm 2026 đến hết quý II, giá nhiều loại vật liệu xây dựng có xu hướng tăng. Theo số liệu của Bộ Tài chính về diễn biến giá thị trường quý II/2026, giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu như thép, xi măng tăng 7,77% so với cùng kỳ năm trước. Đối với cát, đá và nhựa đường cũng đang chịu áp lực tăng giá. Tại một số khu vực, giá cát thậm chí tăng gấp đôi so với trước.

Bước sang quý III, thị trường bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực. Giá nhiên liệu giảm đáng kể giúp hạ chi phí vận chuyển và sản xuất của doanh nghiệp. Theo Bộ Xây dựng, trong tháng 6/2026, giá dầu diesel bình quân giảm gần 25% so với tháng 4, trong khi giá xăng E5 RON92 giảm hơn 8%.

Các công trình xây dựng chuẩn bị hoàn thành trong năm sẽ tăng cao, theo đó đẩy giá vật liệu có thể biến động nhẹ. Ảnh: Đức Thanh

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý thị trường, rà soát và công bố giá vật liệu xây dựng sát thực tế, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng và thao túng giá. Mục tiêu không chỉ là bình ổn giá mà còn bảo đảm công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng phản ánh đúng quan hệ cung - cầu của thị trường.

Diễn biến thị trường cho thấy, giá thép xây dựng đã dần ổn định khi nguồn cung trong nước được duy trì ở mức cao, trong khi biến động của nguyên liệu thế giới giảm bớt. Với xi măng, mặc dù áp lực chi phí đầu vào hạ nhiệt, thị trường vẫn chịu sức ép do công suất toàn ngành vượt nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu chưa phục hồi như kỳ vọng, khiến giá bán nhìn chung duy trì ổn định.

Trong khi đó, cát và đá xây dựng vẫn là nhóm có nhiều biến động nhất. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung mỏ, thủ tục cấp phép khai thác và nhu cầu lớn từ các dự án giao thông, khu công nghiệp và đô thị.

Đánh giá thị trường vật liệu xây dựng thời gian qua, TS. Thái Duy Sâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam cho rằng, bước sang quý III/2026, do điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc thi công các công trình giao thông. Do vậy, nhu cầu vật liệu xây dựng không tăng cao so với quý I và II, giá hầu hết vật liệu xây dựng trong quý III có xu hướng ổn định hơn. Bên cạnh đó, giá xăng dầu vẫn được sự hỗ trợ giảm thuế của Nhà nước đã giúp giảm áp lực chi phí đầu vào cho sản xuất, vận chuyển vật liệu.

Tuy nhiên, tùy từng nhóm vật liệu xây dựng như sắt thép, xi măng vẫn giữ ổn định hơn do nguồn cung trong nước vẫn đảm bảo được cầu. Còn với những vật liệu từ trước tới nay đang chịu áp lực cục bộ về nguồn cung không đáp ứng đủ cầu như cát, đá xây dựng, hay vật liệu san lấp do vướng mắc về pháp lý và trữ lượng các mỏ, cho nên vẫn chịu chi phí tăng lên. Nhìn chung, các loại vật liệu xây dựng trong quý III không đến mức là tăng phi mã như cái các tháng đầu năm.

Giải ngân đầu tư công cuối năm tạo lực cầu vật liệu xây dựng

TS. Thái Duy Sâm nhận định, bước sang quý IV thời tiết sẽ thuận lợi hơn. Cùng với đó, việc hoàn thành giải ngân đầu tư công cuối năm hay các công trình sửa chữa, xây dựng dân dụng chuẩn bị hoàn thành trong năm sẽ tăng cao, theo đó đẩy nhu cầu vật liệu xây dựng tăng. Do vậy, giá vật liệu dự báo tiếp tục neo ở mức cao, nhưng không có tăng đột biến như những quý đầu năm. Bởi vì bước sang quý IV, thị trường chịu tác động từ hai xu hướng: Một mặt là hoạt động xây dựng và đầu tư công tiếp tục tạo áp lực cho cầu vật liệu tăng. Mặt khác, nguồn cung trong nước và năng lực sản xuất sắt thép, xi măng đáp ứng được nhu cầu.

Cân nhắc đặt hàng sớm với những nhóm có nguy cơ biến động giá Ông Lê Nam Hải khuyến nghị, trong bối cảnh giá vật liệu có thể tiếp tục biến động, doanh nghiệp xây dựng chủ động kế hoạch mua vật liệu, cân nhắc đặt hàng sớm đối với những nhóm có nguy cơ biến động giá và thỏa thuận điều khoản điều chỉnh giá trong hợp đồng.

Còn với nhóm vật liệu phụ thuộc vào khai thác tự nhiên, một số khu vực vẫn khan hiếm như cát, đá xây dựng, vật liệu san lấp có thể biến động mạnh hơn. Dự báo giá thép có thể tăng nhưng không nhiều, khoảng 3 - 5% do tình hình phôi thép tăng từ nhu cầu thị trường. Đối với xi măng thì vẫn ổn định; còn với cát, đá xây dựng thì chắc neo ở mức cao, bởi việc siết chặt quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản cũng như chi phí vận chuyển tăng tùy thuộc vào các mỏ và từng khu vực.

Theo TS. Thái Duy Sâm, đối với vật liệu hoàn thiện trang trí như: gạch ốp lát, sơn xây dựng, sứ vệ sinh vào thời điểm cuối năm thường các công trình đi vào hoàn thiện nên nhu cầu có tăng lên một chút, nhưng giá cũng không tăng nhiều, bởi vì các loại vật liệu này hiện nay cung còn vượt cầu nhiều.

Còn theo ông Lê Nam Hải - Chủ tịch Group Vật liệu Xây dựng Miền Nam, giá vật liệu xây dựng trong những tháng cuối năm có khả năng tăng nhẹ hoặc đi ngang, khó giảm sâu. Nhu cầu xây dựng thường tăng vào cuối năm, cùng với việc triển khai các dự án đầu tư công và nhà ở xã hội. Trong khi đó, giá năng lượng và chi phí vận chuyển vẫn là những yếu tố có thể tác động đến giá thành vật liệu.