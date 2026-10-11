Đưa thông tin việc làm đến gần người lao động

Nhờ các sàn giao dịch thông tin việc làm, nhiều người định hướng được nghề nghiệp (Ảnh minh họa: ITN).

Tìm được nghề phù hợp chưa đồng nghĩa với có việc làm. Người lao động có thể thiếu thông tin tuyển dụng, doanh nghiệp khó tìm người đúng kỹ năng, còn cơ sở đào tạo thiếu dữ liệu để điều chỉnh ngành nghề. Vì vậy, hệ thống thông tin thị trường lao động đóng vai trò quan trọng trong kết nối cung – cầu.

Dữ liệu tuyển dụng giúp định hướng học nghề

Tại Ninh Bình, Cổng thông tin việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đang cập nhật các tin tuyển dụng theo ngành nghề, vị trí và doanh nghiệp. Tại thời điểm đầu tháng 10/2026, hệ thống hiển thị trên 6000 tin việc làm. Các tin tuyển dụng trải rộng ở những nhóm như dệt may - da giày, sản xuất, bán hàng, điện - điện tử, xây dựng, cơ khí, du lịch - khách sạn, kế toán, ô tô và dịch vụ khách hàng.

Đây là dữ liệu có thể giúp người tìm việc tiếp cận thông tin tuyển dụng mà không nhất thiết phải trực tiếp đến từng doanh nghiệp. Những vị trí được đăng tải cũng cho thấy nhu cầu tuyển dụng rất khác nhau về trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm.

Trong số các tin tuyển dụng đang được cập nhật có nhiều vị trí kỹ thuật như: kỹ thuật viên điện tử, kỹ thuật viên sản xuất giày, kỹ thuật viên may, kỹ thuật viên trong lĩnh vực dệt may, nhân sự kỹ thuật, quản lý sản xuất và các vị trí liên quan đến cơ khí, ô tô.

Dữ liệu này đặc biệt có ý nghĩa đối với người học nghề. Một học sinh đang cân nhắc ngành học, một lao động muốn chuyển nghề hay một người vừa hoàn thành chương trình đào tạo đều có thể tham khảo yêu cầu tuyển dụng thực tế để xác định kỹ năng cần bổ sung.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa số tin tuyển dụng được đăng trên một cổng thông tin và tổng nhu cầu lao động của toàn tỉnh. Trên 6000 tin là số dữ liệu được hệ thống hiển thị tại thời điểm kiểm tra, có thể thay đổi theo việc doanh nghiệp đăng mới, tuyển đủ người hoặc hết thời hạn đăng tuyển. Vì vậy, số liệu này không thể dùng để đại diện cho toàn bộ thị trường lao động Ninh Bình trong cả năm.

Số hóa thông tin việc làm giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nắm bắt nhu cầu tuyển dụng.

Giá trị quan trọng hơn nằm ở khả năng khai thác dữ liệu theo thời gian. Nếu thông tin về ngành nghề, vị trí, trình độ, mức lương, địa bàn tuyển dụng và yêu cầu kỹ năng được cập nhật thường xuyên, cơ quan quản lý có thể nhận diện những nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao, những kỹ năng doanh nghiệp thường yêu cầu và những vị trí khó tuyển.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dữ liệu tuyển dụng có thể trở thành một nguồn tham khảo khi xây dựng kế hoạch đào tạo. Chẳng hạn, các tin tuyển dụng liên tục xuất hiện ở nhóm kỹ thuật, sản xuất, điện - điện tử, cơ khí hoặc ô tô có thể cung cấp thông tin để nhà trường theo dõi nhu cầu nhân lực. Tuy nhiên, quyết định tuyển sinh và mở ngành vẫn cần dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác, trong đó có khảo sát doanh nghiệp, dự báo phát triển kinh tế và khả năng bảo đảm chất lượng đào tạo.

Số hóa kết nối đào tạo với việc làm

Ninh Bình hiện có hơn 180 ngành nghề thuộc 9 lĩnh vực được đào tạo; riêng nhóm kỹ thuật - công nghiệp - xây dựng chiếm 44%. Tỉ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 85%, trong đó 70-75% làm đúng ngành nghề đào tạo.

Nếu dữ liệu tuyển sinh, ngành nghề đào tạo và tình trạng việc làm được kết nối, cơ quan quản lý có thể có bức tranh đầy đủ hơn về quá trình từ đào tạo đến việc làm. Kết nối dữ liệu hồ sơ người tìm việc với thông tin tuyển dụng giúp người lao động dễ tiếp cận những công việc phù hợp với trình độ, nghề được đào tạo và kinh nghiệm.

Một mô hình cụ thể đã được triển khai tại Ninh Bình là “Phiên chợ Xanh lại ước mơ” trên không gian mạng dành cho những người đã chấp hành xong án phạt tù, nhằm kết nối nhóm lao động này với doanh nghiệp. Theo số liệu đến ngày 31/7/2026, trong 133 người có nhu cầu việc làm thuộc diện được khảo sát, 42 người đã được giới thiệu, kết nối và có việc làm, tương đương 31,6%; mức thu nhập bình quân khoảng 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Số hóa thông tin tuyển dụng giúp người tìm việc tiếp cận thông tin tuyển dụng mà không nhất thiết phải trực tiếp đến từng doanh nghiệp.

Với người lao động, một hệ thống thông tin việc làm có giá trị khi dữ liệu chính xác, được cập nhật và dễ sử dụng. Với doanh nghiệp, hệ thống phải giúp giảm thời gian tìm kiếm ứng viên phù hợp. Còn với cơ quan quản lý, dữ liệu cần đủ để phục vụ phân tích, dự báo và hoạch định chính sách.

Số hóa thông tin việc làm giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, từ đó điều chỉnh ngành nghề và chương trình đào tạo sát hơn với yêu cầu của doanh nghiệp. Vì vậy, chuyển đổi số trong thị trường lao động không chỉ là đưa tin tuyển dụng lên mạng. Mục tiêu lớn hơn là hình thành một hệ thống dữ liệu có khả năng kết nối người tìm việc, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý.

Đào tạo nghề cần xuất phát từ nhu cầu tuyển dụng, giúp người học nắm rõ cơ hội việc làm, doanh nghiệp tuyển được người phù hợp và cơ quan quản lý theo dõi kết quả sau đào tạo. Khi đó, dữ liệu việc làm vừa hỗ trợ tìm việc trước mắt, vừa là căn cứ điều chỉnh đào tạo trong những năm tiếp theo.