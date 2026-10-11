Phát triển kênh đầu tư qua quỹ từ nhu cầu tích lũy tài sản

Gắn sản phẩm với kế hoạch tài chính cá nhân

Sự phát triển của nền tảng số đang đưa các sản phẩm tài chính đến gần hơn với người dân. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi danh mục và thực hiện giao dịch trên điện thoại. Khi lựa chọn ngày càng phong phú, yêu cầu đặt ra là xác định sản phẩm phù hợp với mục tiêu tích lũy, thời gian sử dụng vốn và điều kiện tài chính của từng người.

Theo ông Phan Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý quỹ PVI (PVI AM), công nghệ mang lại nhiều thuận lợi, đặc biệt với người trẻ vốn quen sử dụng ứng dụng và thích trải nghiệm công cụ mới. Nhà đầu tư tiếp cận thị trường nhanh hơn, có nhiều thông tin và phương tiện hỗ trợ ra quyết định hơn. Tuy nhiên, thông tin nhiều hơn chưa chắc giúp quyết định đầu tư chính xác hơn.

Phát triển kênh phân phối đi cùng tư vấn minh bạch giúp người dân lựa chọn sản phẩm quỹ phù hợp với mục tiêu tích lũy tài sản. Ảnh: Đức Thanh

Ông Tuấn cho rằng, hành trình đầu tư cần bắt đầu từ việc hiểu cách quản lý tiền và hành vi tài chính của bản thân. Mỗi người cần xác định mục tiêu, thời gian đầu tư và hiểu mối quan hệ giữa lợi nhuận với rủi ro. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn sản phẩm cũng như cách phân bổ tài sản.

Từ góc nhìn của công ty quản lý quỹ, ông Tuấn nhấn mạnh yêu cầu cá nhân hóa hành trình đầu tư. Khi nhà đầu tư hiểu nhu cầu và mức độ rủi ro có thể chấp nhận, họ mới có cơ sở hình thành định hướng phù hợp. Các sản phẩm quỹ đóng vai trò hỗ trợ thực hiện định hướng đó, giúp quá trình đầu tư thuận lợi hơn.

Cách tiếp cận này đặt mục tiêu tài chính của người góp vốn ở vị trí trung tâm. Một lựa chọn phù hợp với người tích lũy dài hạn có thể chưa đáp ứng nhu cầu của người cần sử dụng tiền trong thời gian ngắn. Vì vậy, sức hấp dẫn của sản phẩm cần được xem xét trong mối liên hệ với kế hoạch tài chính, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng lợi nhuận tại một thời điểm.

Đối với đầu tư qua quỹ, việc giúp khách hàng xác định nhu cầu cũng có ý nghĩa trong quá trình tư vấn và phân phối. Khi mục tiêu được làm rõ, nhà đầu tư có thể hiểu vì sao mình lựa chọn sản phẩm, dự kiến tham gia trong bao lâu và chấp nhận những biến động nào. Đây là cơ sở để quá trình tích lũy có định hướng rõ ràng hơn.

Những thuận lợi khi đầu tư qua quỹ trên nền tảng số Các chuyên gia cho rằng phân phối chứng chỉ quỹ qua nền tảng số mang lại bốn thuận lợi dễ bắt đầu, dễ tiếp cận, dễ tích lũy và dễ đa dạng hóa. Những thuận lợi này giúp nhà đầu tư có thêm cách tham gia và tích lũy tài sản. Để tận dụng hiệu quả, mỗi người cần xác định mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro, từ đó lựa chọn sản phẩm phù hợp với hành trình đầu tư của mình.

Ở góc độ quản lý tài sản cá nhân, bà Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán DNSE kỳ vọng các công cụ hoạch định tài chính sẽ giúp người dân có cái nhìn tổng thể hơn về tài sản. Từ đó, mỗi người có thể cân nhắc phân bổ nguồn tiền vào các kênh phù hợp, từng bước chuyển từ thói quen giữ tài sản sang chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư.

Theo bà Linh, bên cạnh những hình thức tích lũy truyền thống, việc giới thiệu thêm các công cụ tài chính bằng cách tiếp cận thuận tiện có thể góp phần thay đổi tư duy quản lý tiền. Người dân có thêm lựa chọn để sử dụng nguồn lực của mình và theo dõi quá trình hình thành tài sản.

Khi các kênh đầu tư được số hóa, người dùng có thể mở ứng dụng để nhìn thấy danh mục bao nhiêu được phân bổ vào chứng khoán, tiền gửi, trái phiếu hoặc các tài sản khác. Cách thể hiện trực quan giúp họ theo dõi cơ cấu tài sản, thay vì chỉ quan tâm từng khoản riêng lẻ. Đây cũng là một hướng hỗ trợ người dân tiếp cận đầu tư tài chính từ nhu cầu thực tế của gia đình.

Từ những chia sẻ này, có thể thấy vai trò của công nghệ còn nằm ở khả năng hỗ trợ hoạch định và quản lý tài sản. Đối với kênh đầu tư qua quỹ, sự thuận tiện sẽ phát huy giá trị khi gắn với việc giúp người góp vốn hiểu danh mục, theo dõi quá trình tích lũy và lựa chọn sản phẩm phù hợp với kế hoạch của mình.

Minh bạch phân phối, củng cố niềm tin

Để người dân tiếp cận quỹ đầu tư thuận lợi hơn, kênh phân phối đóng vai trò quan trọng. Theo ông Phan Anh Tuấn, ngân hàng có lợi thế về hệ thống công nghệ được đầu tư bài bản. Việc tận dụng hạ tầng này có thể góp phần giảm chi phí phân phối cho công ty quản lý quỹ và đưa sản phẩm đến với nhiều khách hàng hơn.

Với nhà đầu tư, sự phát triển của các kênh phân phối tạo thêm cơ hội tìm hiểu chứng chỉ quỹ. Tuy nhiên, hiệu quả cần được đánh giá cùng chất lượng thông tin và tư vấn. Khách hàng cần hiểu đặc điểm sản phẩm và mức độ phù hợp với kế hoạch tài chính trước khi quyết định tham gia.

Ông Tuấn nhấn mạnh đến yếu tố minh bạch, việc tham gia phân phối phải đáp ứng các tiêu chuẩn pháp luật đặt ra. Hệ thống công nghệ cần bảo đảm xác thực, hỗ trợ nhà đầu tư và minh bạch trong quá trình thực hiện. Đội ngũ tư vấn, phân phối cũng là yếu tố cần được chú trọng.

Nhận định này cho thấy phát triển kênh phân phối cần đi cùng trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ. Hạ tầng tốt giúp khách hàng tiếp cận nhanh hơn, còn tư vấn rõ ràng giúp họ hiểu lựa chọn của mình. Khi hai yếu tố được kết nối, sự thuận tiện mới có thể chuyển thành trải nghiệm đầu tư phù hợp.

Bà Nguyễn Ngọc Linh cũng cho rằng số hóa có thể đưa sản phẩm tài chính đến với đông đảo công chúng hơn. Thay cho hồ sơ giấy và những quy trình phức tạp, chữ ký số cùng các công cụ hiện đại giúp cải thiện trải nghiệm, rút ngắn hành trình tiếp cận sản phẩm của khách hàng.

Đồng thời, cần nhìn sản phẩm từ nhu cầu của người sử dụng. Người dân quan tâm công cụ nào có mức độ an toàn, lợi suất và đặc điểm phù hợp với mình. Theo bà Linh, cách giới thiệu dễ hiểu sẽ giúp họ tiếp nhận sản phẩm thuận lợi hơn, từ đó có thêm lựa chọn trong quản lý tài sản.

Đối với các quỹ theo định hướng đầu tư có trách nhiệm, yêu cầu minh bạch còn thể hiện ở khả năng giúp người góp vốn theo dõi cách sử dụng vốn và mức độ đáp ứng các tiêu chí đã công bố. Đây là một khía cạnh quan trọng khi nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến giá trị được tạo ra từ dòng tiền của mình.

Ông Tuấn nhận xét, nhà đầu tư muốn biết vốn rót vào doanh nghiệp được sử dụng như thế nào, có tạo ra lợi ích thực chất và gây tổn hại đến môi trường hay không. Vì vậy, sự quan tâm đang hướng nhiều hơn vào chất lượng hoạt động, thay vì chỉ nhìn sản phẩm được gắn nhãn “xanh” hoặc ESG. Minh bạch giúp nhà đầu tư có cơ sở để yên tâm. Người góp vốn cần có khả năng theo dõi quá trình đầu tư và đánh giá việc sử dụng vốn có đáp ứng những tiêu chí đặt ra hay không. Các tiêu chuẩn phát triển bền vững sẽ là hướng các quỹ phải chú trọng trong quá trình phát triển.

Như vậy, niềm tin cần được xây dựng xuyên suốt, từ khi giới thiệu sản phẩm đến quá trình đầu tư. Khi công nghệ, kênh phân phối và chất lượng tư vấn cùng được cải thiện, đầu tư qua quỹ sẽ có thêm điều kiện trở thành lựa chọn gần gũi với người dân. Gắn sản phẩm với nhu cầu tích lũy và bảo đảm minh bạch cũng là nền tảng để kênh này thu hút nguồn vốn dài hạn hơn./.