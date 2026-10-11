Sôi động Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026

Các gian hàng được trang trí bắt mắt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm. Đây là dịp quảng bá sản phẩm địa phương, góp phần kết nối giao thương sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, lan tỏa giá trị nông sản Việt Nam.

Người dân tham quan gian hàng của Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2026, đồng thời nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026.

Hội chợ năm nay có quy mô 240 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó khoảng 70 gian hàng giới thiệu sản phẩm của Sơn La và 170 gian hàng đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các gian hàng trưng bày nhiều nhóm sản phẩm đa dạng, từ cà phê nhân, cà phê rang xay, cà phê hòa tan đến nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền, vật tư nông nghiệp, các sản phẩm phục vụ du lịch.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, Sơn La là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến và tiểu thủ công nghiệp, với những sản phẩm đặc trưng mang bản sắc vùng miền. Những năm qua, Sơn La đã chú trọng phát triển công nghiệp nông thôn gắn với vùng nguyên liệu, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm cà phê, nông sản chế biến, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngày càng khẳng định vị thế, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, hội chợ đã quảng bá các sản phẩm tiêu biểu từ nhiều vùng miền trong cả nước, góp phần lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Tại hội chợ, nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của Sơn La như na, chanh leo, bơ, thanh long, sầu riêng... cùng các sản phẩm chế biến từ cà phê, sữa, hoa quả và thủy sản được giới thiệu đến người tiêu dùng. Các sản phẩm thể hiện kết quả từ những chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của Sơn La và các địa phương trong cả nước.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội chợ còn có không gian trưng bày, tạo hình nghệ thuật từ cà phê và các sản phẩm chế tác liên quan, tạo điểm nhấn phục vụ người dân, du khách tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, trải nghiệm và dùng thử sản phẩm, trong đó có chương trình thưởng thức cà phê miễn phí. Đây là dịp quảng bá thương hiệu cà phê Sơn La, đặc biệt là cà phê Arabica, đến đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), hội chợ không chỉ là nơi hội tụ, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu từ nhiều vùng miền trong cả nước, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển sản xuất, tiêu dùng hàng Việt. Đồng thời, hội chợ góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La thu hút đông đảo người dân tham quan.

Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, kết nối cung cầu, mở rộng hệ thống phân phối và xúc tiến hợp tác đầu tư.

Đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn, hoạt động xúc tiến thương mại tại hội chợ là cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động khuyến công trong hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Việc tổ chức hội chợ gắn với Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 còn góp phần kết nối hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại với quảng bá văn hóa, du lịch, nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương.