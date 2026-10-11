Quảng Trị: Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người phụ nữ ở xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị bị nước lũ cuốn trôi ngày 10/10. (Ảnh: BĐ)

Trước đó, trưa 10/10, trên đường về nhà, bà Hồ Thị Liêu (sinh năm 1976, dân tộc Chứt), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai đã điều động lực lượng phối hợp lực lượng dân quân địa phương và nhân dân xã Dân Hóa tổ chức tìm kiếm 2 bên bờ suối từ bản Bãi Dinh xuôi về hạ nguồn.

Đến 8 giờ 15 phút, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người phụ nữ xấu số này cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 2,5km về phía hạ nguồn và đưa về gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Các đơn vị biên phòng cũng đã thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình có người bị nạn.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 2 ngày 9 và 10/10, khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rất to. Nước lũ đang cao khiến nhiều tuyến đường, ngầm tràn bị ngập, gây chia cắt cục bộ; một số khu vực xảy ra sạt lở đất, cây đổ chắn ngang đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng quân sự địa phương phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai, thu dọn cây đổ, giải phóng các tuyến đường bị ách tắc, hỗ trợ người dân đi lại an toàn; đồng thời tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân tránh xa khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi có nguy cơ sạt lở.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị kịp thời khắc phục sự cố xảy ra sạt lở đất, cây đổ chắn ngang đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. (Ảnh: BĐ)