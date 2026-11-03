Hà Nội: Kết nối hơn 8.000 chỉ tiêu việc làm cho người lao động

Ngay từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành thống nhất trong cả nước, nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Cao Bằng triển khai tiếp tục được giải ngân kịp thời đến đúng các đối tượng thụ hưởng, phủ kín khắp vùng núi non hùng vĩ với nhiều thắng cảnh, di tích nổi tiếng là thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hang Pắc Pó,…. thuộc khu vực Đông Bắc Bộ.