Hà Nội: Kết nối hơn 8.000 chỉ tiêu việc làm cho người lao động
Hà Nội đang tập trung nguồn lực triển khai nhiều dự án đầu tư công, công trình hạ tầng và giao thông trọng điểm. Bài toán đặt ra không chỉ là tuyển đủ lao động mà còn phải có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản. Kết nối doanh nghiệp với người lao động, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế là mục tiêu của Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng – cơ khí – giao thông lần thứ hai năm 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-ket-noi-hon-8000-chi-tieu-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-24626110311314291.htm