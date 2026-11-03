Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

Đây là lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt 1.000 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy quy mô hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 27,5%; nhập khẩu tăng 37,4%. Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD.

Riêng tháng 10, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau khi xuất siêu 1,30 tỷ USD trong tháng 9. Đây là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận xuất siêu trong năm 2026.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Trong 10 tháng năm 2026 có 37 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD (8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD). Ngược lại, có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD (có 8 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD).

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sau 10 tháng với kim ngạch đạt 159,40 tỷ USD. Còn Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 212,46 tỷ USD.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,49 tỷ USD).

Đánh giá về dấu mốc xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho rằng đây là kết quả quan trọng, phản ánh quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng và mức độ hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào thương mại quốc tế.

Xuất khẩu hàng hoá Việt Nam tăng mạnh.

Theo ông Sơn, kết quả này đến từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là sự phục hồi và tăng trưởng của sản xuất trong nước, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Khi năng lực sản xuất được mở rộng, cùng với việc doanh nghiệp tận dụng tốt nhu cầu từ thị trường quốc tế, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Bên cạnh đó, khu vực FDI giữ vai trò quan trọng trong các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như điện tử, máy móc, thiết bị, dệt may, da giày. Việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng và đa dạng hóa thị trường cũng tạo thêm dư địa cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận các thị trường lớn.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, phía sau quy mô thương mại ấn tượng vẫn là yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng giá trị tạo ra trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho rằng tăng trưởng xuất nhập khẩu thời gian tới cần gắn với yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thương mại.

1 tháng, 24,4 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường

Trong tháng 10, cả nước có gần 12,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và 11,1 nghìn doanh nghiệp quay lại hoạt động. Ngược lại, có 4.726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 8.032 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 7.513 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 10 tháng năm 2026, cả nước có gần 162,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, gần 81,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 92,0 nghìn doanh nghiệp, hơn 33,7 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, gần 56,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Như vậy bình quân một tháng có 24,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động và có 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Điểm sáng vốn đầu tư nước ngoài FDI

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74,0% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 10 tháng ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong cùng kỳ mười tháng của 5 năm qua.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài có 132 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 1,87 tỷ USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Có 34 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 1,54 tỷ USD, gấp 4,3 lần.