6 ngân hàng lãi vượt 10.000 tỷ đồng trong quý III

6 ngân hàng báo lợi nhuận quý III trên 10.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính, hầu hết ngân hàng quy mô lớn trong hệ thống tiếp tục ghi nhận lợi nhuận tăng tích cực trong quý III/2026 nhờ lợi thế thương hiệu và hệ sinh thái.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) dẫn đầu với lợi nhuận trước thuế quý III đạt 13.689 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Trong quý, nhà băng này ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 21.816 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng tích cực, trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 57%, đạt 2.487 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng hơn gấp đôi, lên 1.170 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 10%, đạt 3.112 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 28.654 tỷ đồng, tăng 27%. Trong khi chi phí hoạt động tăng 19%, lên 7.185 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng tăng 30%, đạt 21.469 tỷ đồng.

Dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 33%, lên 7.780 tỷ đồng, VietinBank vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 13.689 tỷ đồng. Qua đó đưa lợi nhuận lũy kế 9 tháng lên 39.557 tỷ đồng, tăng 34%.

Đứng thứ hai là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB), với lợi nhuận trước thuế quý III đạt 11.218 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ.

Trong quý, thu nhập lãi thuần đạt 20.386 tỷ đồng, tăng 24%, trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 3%, còn 904 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 2.576 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 25.700 tỷ đồng, tăng 18%. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng gần 33%, lên 8.029 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gần 8 lần, từ 776 tỷ đồng lên 6.184 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ dù các nguồn thu chính vẫn tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 40.440 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về lợi nhuận lũy kế, cao hơn VietinBank khoảng 883 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 11.031 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Trong quý, VPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần 18.158 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 29% lên 3.089 tỷ đồng, trong khi lãi từ hoạt động khác tăng 34%, đạt 1.888 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 729 tỷ đồng, còn mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển từ lãi sang lỗ 363 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động quý III đạt 22.084 tỷ đồng, tăng 10%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 29.911 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần tăng gần 27%, vượt 53.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) báo lợi nhuận trước thuế quý III đạt 10.579 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Trong quý, thu nhập lãi thuần của BIDV đạt 17.056 tỷ đồng, tăng 12%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 7%, đạt 1.858 tỷ đồng, trong khi lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 18%, lên 1.139 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh, từ 517 tỷ đồng xuống còn khoảng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 12%, đạt 2.870 tỷ đồng, góp phần bù đắp sự sụt giảm này.

Chi phí hoạt động trong quý tăng 8%, lên gần 8.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng tăng 10%, đạt 15.219 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 25%, từ 6.186 tỷ đồng xuống còn 4.640 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế tăng gần 40%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế 29.483 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt khoảng 10.400 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ.

Trong quý, thu nhập lãi thuần đạt 11.700 tỷ đồng, tăng gần 18%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt khoảng 4.200 tỷ đồng, tăng gần 45%, tiếp tục đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng.

Biên lãi thuần (NIM) cải thiện từ 3,4% trong quý II lên 3,5% trong quý III. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng gần 18%, chủ yếu liên quan đến việc mở rộng nhân sự, đầu tư công nghệ và hoạt động tiếp thị.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 28.900 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) báo lãi quý III đạt khoảng 10.330 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần quý III đạt 17.836 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 26% lên 1.678 tỷ đồng, trong khi lãi kinh doanh ngoại hối giảm 15% còn 361 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác giảm 23% xuống 927 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 21% lên 5.520 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 38% lên 5.241 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 30.517 tỷ đồng, tăng 32%, tương đương 77% kế hoạch năm.

Kết quả này giúp MB tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất hệ thống, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Techcombank trong bảng xếp hạng lợi nhuận quý.

Áp lực dự phòng phân hóa

Tại cả 6 ngân hàng nói trên, thu nhập lãi thuần đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số, là động lực quan trọng cho tăng trưởng lợi nhuận. Trong đó, MB dẫn đầu với mức tăng 37%, tiếp đến là VietinBank tăng 27%, Vietcombank tăng 24%, VPBank tăng 21%, Techcombank tăng gần 18% và BIDV tăng 12%.

Trong khi đó, nguồn thu ngoài lãi có sự phân hóa. Chẳng hạn, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của VietinBank tăng 57%, Techcombank tăng gần 45%, VPBank tăng 29% và MB tăng 26%, trong khi Vietcombank giảm 3%.

Diễn biến chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng là một yếu tố tạo ra sự khác biệt về tăng trưởng lợi nhuận giữa các ngân hàng này.

Chẳng hạn, tại Vietcombank, dù tổng thu nhập hoạt động tăng 18%, chi phí hoạt động tăng gần 33% và chi phí dự phòng tăng gần 8 lần, lên 6.184 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ 0,2%.

Ngược lại, BIDV được hỗ trợ đáng kể từ việc giảm 25% chi phí dự phòng, xuống 4.640 tỷ đồng. Trong khi lợi nhuận trước dự phòng chỉ tăng 10%, lợi nhuận trước thuế tăng tới 39%.