Xây dựng niềm tin với hàng Việt

Để Chương trình đạt hiệu quả thực chất, yêu cầu quan trọng là xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng bền vững, trong đó hàng hóa Việt Nam phải chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng và uy tín.

Tại Thái Nguyên, người dân đang tích cực quảng bá, phân phối sản phẩm địa phương, góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Ảnh: P.V

Chương trình đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu tăng bình quân 14-15%/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 13.500-14.000 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị, trung tâm thương mại duy trì trên 80%, tại các kênh thương mại truyền thống đạt trên 60%. Doanh thu thị trường nội địa của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam tăng bình quân 12-15%/năm.

Những chỉ tiêu này cho thấy thị trường trong nước được xác định là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Chương trình không đơn thuần tiếp nối các cuộc vận động tiêu dùng trước đây mà hướng tới kiến tạo hệ sinh thái bền vững, tạo điều kiện để hàng Việt cạnh tranh, được người tiêu dùng tự nguyện lựa chọn và doanh nghiệp trong nước phát triển.

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, củng cố thị trường nội địa còn tạo điểm tựa cho sản xuất trong nước, giúp doanh nghiệp có đầu ra ổn định, tích lũy năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, tỷ lệ hàng Việt hiện diện trên các kệ hàng không đồng nghĩa với việc sản phẩm đã chiếm được niềm tin của người mua. Một mặt hàng có thể xuất hiện tại nhiều điểm bán nhưng chưa chắc được lựa chọn thường xuyên. Điều người mua quan tâm vẫn là chất lượng, giá cả, độ an toàn, mẫu mã, dịch vụ sau bán hàng và sự thuận tiện.

Bởi vậy, trọng tâm không phải là thay đổi thói quen mua sắm bằng những lời kêu gọi, mà trước hết phải nâng cao năng lực đáp ứng của doanh nghiệp. Muốn chiếm lĩnh thị trường, doanh nghiệp phải lấy chất lượng, uy tín và lợi ích khách hàng làm trọng tâm trong sản xuất, kinh doanh.

Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành nghề và các tổ chức xúc tiến thương mại cần được phát huy trong kết nối cung - cầu, công khai thông tin nhà cung ứng, hỗ trợ tiêu chuẩn hóa sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và thúc đẩy chuyển đổi số.

Chương trình đặt mục tiêu trên 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất hàng tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử, 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn. Những chỉ tiêu này chỉ thực sự có ý nghĩa khi chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, giảm chi phí và tăng doanh thu.

Sau cùng, hiệu quả Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” không nên chỉ được đo bằng số lượng hoạt động quảng bá hay tỷ lệ sản phẩm xuất hiện trên kệ hàng. Thước đo thực chất là số sản phẩm Việt được người dân tin dùng lâu dài, số doanh nghiệp trong nước tìm được đối tác ngay trên sân nhà và những chuỗi liên kết hình thành từ các đơn hàng thực tế.

Khi hàng Việt thực sự đáp ứng nhu cầu và chinh phục người tiêu dùng, thị trường nội địa mới trở thành động lực phát triển bền vững cho sản xuất trong nước.