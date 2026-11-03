Lâm Đồng tuyển dụng hơn 740 viên chức ngành y tế

Trong đợt tuyển dụng này, điều dưỡng là một trong những vị trí có chỉ tiêu lớn nhất

Theo Kế hoạch số 1401/KH-SYT ngày 2/11 của Sở Y tế Lâm Đồng, trong năm 2026, ngành y tế có nhu cầu tuyển dụng 743 chỉ tiêu viên chức.

Trong đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tuyển dụng 524 viên chức, còn các Trạm Y tế trực thuộc UBND cấp xã tuyển dụng 219 viên chức.

Việc tuyển dụng được thực hiện theo phương thức thi tuyển, 2 vòng. Ở vòng 1, người dự tuyển được kiểm tra kiến thức chung và ngoại ngữ bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành, kết hợp bài thi viết và phỏng vấn.

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện về quốc tịch, độ tuổi, phẩm chất đạo đức, sức khỏe và tiêu chuẩn chuyên môn của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Theo kế hoạch tuyển dụng, điều dưỡng là một trong những vị trí có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất, với nhiều chỉ tiêu tại các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực.

Bác sĩ của Trạm Y tế xã Quảng Trực khám sức khỏe cho người dân

Cụ thể, Bệnh viện II Lâm Đồng tuyển 32 điều dưỡng gồm: 22 điều dưỡng hạng III và 10 điều dưỡng hạng IV. Trung tâm Y tế khu vực Di Linh tuyển 17 điều dưỡng, trong đó có 10 điều dưỡng hạng III và 7 điều dưỡng hạng IV.

Trong đợt này, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ cũng khá lớn, tập trung tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt tuyển 26 bác sĩ ở các chuyên ngành y khoa, y học cổ truyền và răng - hàm - mặt. Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng tuyển 15 bác sĩ.

Ngoài ra, Bệnh viện II Lâm Đồng tuyển 24 bác sĩ, gồm 20 bác sĩ y khoa, 3 bác sĩ răng - hàm - mặt và 1 bác sĩ y học cổ truyền. Trung tâm Y tế khu vực Di Linh tuyển 14 bác sĩ ở các chuyên ngành y khoa, răng - hàm - mặt, y học cổ truyền và y học dự phòng.

Đối với hệ thống y tế cơ sở, ngành y tế có kế hoạch tuyển dụng 219 viên chức tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu, trong đó nhu cầu tuyển dụng bác sĩ hạng III là 127 người.

Việc tuyển dụng bác sĩ nhằm bổ sung nhân lực phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngay tại cơ sở.